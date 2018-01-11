Пропавшего в Минске 10-летнего мальчика нашли спустя сутки 16 11.01.2018, 15:58

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Ребенок был в Чижовке возле аптеки.

Данила Соколовский учится в школе №24 Минска на улице Прушинских. О том, что сын пропал, в милицию и волонтерам поисково-спасательного отряда «Ангел» сообщила его мама. По словам минчанки, он покинул школу 10 января около 15:00. Домой так и не вернулся, пишет onliner.by.

— Как объяснили родители, у него в школе был конфликт и он боялся разговора с отцом, — рассказали волонтеры ПСО «Ангел». — Раньше он уже уходил из дома. По состоянию на 12:00 мальчик еще не был найден.

РУВД Ленинского района сообщали, что это уже второй случай, когда Даниил пропадает. Он объясняет свои поступки тем, что, когда у него возникают проблемы в школе, он не хочет идти домой, боится, что его будут ругать. Ранее милиция находила ребенка в торговых центрах: он любит ходить и смотреть на витрины, разглядывать игрушки.

В 15:26 стало известно, что Даниила нашли. Об этом сообщили волонтеры ПСО «Ангел». Мальчик отыскался на улице Голодеда, он находился возле аптеки.

— Мальчика нашли на улице Голодеда, 63, — рассказала официальный представитель РУВД Ленинского района Татьяна Ковалева. — Его опознали по ориентировкам местные жители и позвонили в поисково-спасательный отряд «Ангел». Мальчик рассказал, что ночевал в подъезде на улице Ангарской. С ним все хорошо, жив-здоров.