Задача на 2018-й: Выпустить белорусские шоколадные яйца и серпы 10 11.01.2018, 16:11

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МАРТ обновил перечень потребительских товаров, предлагаемых для импортозамещения.

С нового года МАРТ предложил список товаров, производство которых необходимо начать в нашей стране, пишет interfax.by.

Список товаров, которые планируют производить в Беларуси в 2018 году, состоит из двух групп. В первую вошли 136 товаров – это те, которые уже делают в стране, но, по мнению МАРТа, делаю мало – надо больше. Во вторую группу попали те, которые в Беларуси никогда не делали. Итак, что нужно выпускать в стране по мнению Министерства антимонопольного регулирования и торговли:

• Мультиварки, кофеварки, кофемашины,

• Ударопрочную посуду

• Эпиляторы, автомагнитолы

• Серпы из «качественной износостойкой стали»

• Ноутбуки с «высокими техническими характеристиками и функциональными возможностями, современным дизайном»

• Смартфоны «со скоростным интернетом, почтой, мощной операционной системой, приложениями, позволяющими редактировать изображения, текстовые документы»

• Бутылочки, пустышки, соски, ряд разнообразных игрушек, в том числе куклы, «подчеркивающие его сходство с малышом». Это тех, которые могут плакать и заспать, а еще их можно кормить, поить и купать

• Маршмэллоу, шоколадное драже типа «M&M's», шоколадных яиц а-ля «Киндер-сюрприз» и бульонные кубики.