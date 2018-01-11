«Когда дети не хотели спать, можно было дать немного снотворного» 11 11.01.2018, 16:25

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Белорусская няня рассказала новые подробности о своей работе в США.

Яна Седельник уехала в США в конце 2016 года по программе Au pair. С французского это слово переводится как «обоюдный»: няни «о пэр» живут в семьях, помогают им по дому, прибираются, готовят и воспитывают деток. В последней, четвертой части Яна рассказывает kp.by, о школе, спорте и о том, почему не страшно выскочить из дома в носках.

Школа

- Я работала с двумя мальчиками: 5-летним Крисом и 3-летним Брюсом, - рассказывает Яна. – Школа для них была довольно свежим понятием, поэтому приходилось заставлять их собираться туда и делать домашнее задание. Школа у мальчиков была довольно строгой – с обязательной униформой, например.

Начиная с подготовительного класса (с 5 до 6 лет) старший ходил туда на полдня (с 12 до 15.30) пять дней в неделю. Домашнее задание давали каждый день, кроме пятницы. Каждый день он приносил из школы листик формата А4 с заданиями по математике, и книгу, которую нужно было прочитать за неделю и пересказать учителю в школе. Младший ходил в школу два раза в неделю на три часа. Домашних заданий трехлетним еще не задавали.

К слову, на раннем образовании детей (вроде Монтессори и прочих систем воспитания) в США зациклены далеко не все. Семья, в которой работала и жила я, была как раз из тех, кто хотел выжать их своих детей и из меня, как няни, как можно больше. Методы воспитания у матери и отца отличались. Он мог разрешить детям смотреть видео и мультфильмы, пока не надоест. А у нее был очень строгий подход к воспитанию детей: максимум час на телевизор и полчаса на видео. Из-за этого и многих других причин в конце моего года в этом доме она подала на развод.

Каждую весну и осень помимо школы дети ходили на футбол. Не традиционный американский, а наш, который там называют «соккер». Оба мальчика не раз говорили, что ненавидят футбол. Но мама уверена, что кроме школы детям нужно заниматься чем-то полезным, а не просто сидеть дома - играть и смотреть телевизор. Каждый вторник и четверг сразу после школы мы заскакивали домой, чтобы перекусить, мальчики переодевались в форму, брали с собой все необходимое, и мы ехали на футбол. Они занимались час, я смотрела за игрой – оставлять их одних нельзя. Потом мы возвращались, я впопыхах готовила ужин. После ужина, обычно в районе семи, поднимались наверх, чтобы принять ванну. С 7.30 до 8 наступало время ложиться спать. Не жизнь, а крысиные бега, в общем.

Раньше, до футбола, старший ходил на карате, но это ему не нравилось настолько сильно, что уже через год он упросил родителей закончить каторгу. Когда такой же вопрос возник по поводу футбола, мама записала его еще и на лакросс - раз в неделю, второй день – футбол.

Одежда

- В Колорадо довольно интересная погода: здесь бывает и по-летнему жарко, и по-весеннему ветрено. И осенние дожди, и снежные ураганы – зимой, весной... Но огромный плюс здешней погоды в том, что долго ничего не задерживается. И дожди, и ураганы, и град, и снег длятся один день. Максимум два. Затем все проходит и наступает теплый солнечный день.

Дети привыкли к этому. Различие в одежде между сезонами выглядело так: летом – шорты и майка, зимой – штаны, майка и свитер. В пижамах по улице обычно старались не ходить, но если никто не был в настроении переодеваться, считалось нормальным съездить в кофейню за кофе с булочками, чтобы вернуться домой завтракать. Но это моя семья: а подростков я часто вижу в магазинах в пижамах. И это после года жизни тут даже не мозолит глаз. Каждый занят и сконцентрирован на себе, поэтому если человеку никак не мешает чужая пижама, он не станет возражать или окидывать взглядом.

Дети часто выбегали на улицу в носках, а то и босиком. Вначале меня это пугало, думала, точно заболеют. Но иммунитет у этих детей был просто отменный! Не знаю, то ли гены, то ли правильное питание, то ли ароматические масла, на которых их мама была помешана. Если у кого-то из детей поднималась температура, ему давали «Тайленол» - местный парацетомол. По утрам после завтрака я давала мальчикам мультивитамины в форме мишек. А по вечерам, если дети чрезмерно активные, а уже надо ложиться спать, можно было дать с напитком немного «Бенадрила» - снотворного. Это всегда срабатывало. А вот про миф о том, что американцы считают мороженое лучшим лекарством от болезней, я не слышала. Зато от детского нытья это самое эффективное средство! В общем, дети везде одинаковые, а культуры разные.