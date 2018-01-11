Эмигрант из Венесуэлы: У нас нет хлеба, туалетной бумаги и даже наличных денег 12 11.01.2018, 16:53

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Фото: Reuters

Всего пятьдесят лет назад Венесуэла была одной из сильнейших экономик в мире.

В последние годы Венесуэла переживает глубокий финансовый и гуманитарный кризис. Из-за нехватки лекарств в этой стране опасно болеть даже простудой. В этом году ведущий «Белсата» собственными глазами увидел то, что происходит в этой когда-то богатой стране. Сейчас оттуда массово бегут все, кто только может. Среди них Льюис Аренос.

- Привет, Льюис. Почему ты выехал из своей страны?

- Как и много других венесуэльцев, так как для большинства в моей стране ситуация ужасная. Поэтому мы боремся, чтобы выжить там.

- Что ты имеешь в виду под «ужасной» ситуацией?

- Это экономический, гуманитарный кризис. У нас нет еды, нет медикаментов. Это звучит смешно, но у нас даже нет наличных денег.

- Мы видели много об этом в телевидении. Если сравнить, ситуация похожа или, может, хуже, чем показывают?

- Думаю, телевидение показывает только одну сторону. Жизнь выглядит хуже. Иногда люди говорят, что у нас есть какие-то иностранные товары, но нет туалетной бумаги. Но это только пример. Мы не имеем хлеба, молока, базовых вещей. Это ужасно, когда ты должен отстоять долгие часы в очереди за хлебом. И это не значит, что ты его купишь. Хлеб у нас есть не каждый день. Лекарства? Иногда нужны месяцы, чтобы найти необходимые таблетки. А иногда уже бывает слишком поздно.

- Видишь ли ты какой-то выход для твоей страны?

- Я не вижу легкого выхода здесь и сейчас, так как развал не только экономический. Если мы поменяем власти, которые правили последние двадцать лет, сможем решить какие-то проблемы: экономические, здравоохранения, – но мы не решим основные проблемы общества. Фундамент общества серьезно поврежден в Венесуэле, это создает новые проблемы, новые черные рынки. Речь идет о людях, которые родились пятнадцать-двадцать лет назад, и все, что они знают, это социализм, коммунизм. Чтобы изменить мышление этих людей, нужны десятилетия.

- Но почему необходимы такие изменения?

- Потому что ситуация тянет венесуэльцев на дно, в глубокую дыру, буквально пожирает нашу жизнь. Много людей умирают, голодают – умирают от обычных болезней. Даже простуда может быть опасной в Венесуэле.

- Венесуэла была для Беларуси большим другом. Нам это показывали на государственном белорусском телевидении все время. Сейчас Венесуэле нужна помощь. Как другие страны могут помочь?

- Очень сложно помочь, если мы говорим о рядовом жителе страны, таком как я. Так как власти не принимают гуманитарную помощь из-за рубежа.

- Из западных стран?

- Из других тоже. Ведь это будет признанием кризиса в стране. А для властей никакого кризиса нет.

- Как выглядит ситуация с безопасностью и преступностью в твоей стране?

- Ох, Каракас самый опасный город на свете сейчас. И так - последние три года. Из десяти наиболее опасных городов мира пять находятся в Венесуэле. Это очень опасно. Людей могут убить, застрелить сразу по прилету, в аэропорту. Так как они имеют доллары. Звучит ужасно, но это правда.

- А какие у людей зарплаты?

- Мы только начинаем год. Но минимум, который рядовые люди имеют, - это какие-то пять долларов в месяц.

- Трудно поверить! Венесуэла же имеет самые большие запасы нефти в мире.

- Это правда. Смешно, но еще пятьдесят лет назад Венесуэла была третьей среди сильнейших экономик в мире.

Пришли коммунисты. У них не было хороших политических и экономических решений. Люди думали, что Уго Чавес имеет хорошие экономические идеи. Но нет, ему просто повезло. Когда он пришел к власти, цены на нефть были около восьми долларов за баррель, но вдруг выросли до ста.

- То есть, экономика Чавеса базировалась на нефти?

- Более девяноста процентов экономики, даже девяносто пять - это нефть.

- Они только использовали нефтяные запасы и ничего больше?

- По большей части, ничего. У нас были некоторые другие вещи: плантации кофе, зерно какао, рисовые поля. Но сегодня в стране нет долларов. А потому людям в сельском хозяйстве не хватает финансирования для импорта необходимых вещей, чтобы выращивать овощи на экспорт. Почти сто процентов экспорта в Венесуэле - это нефть.

- У тебя есть близкие в Венесуэле? Ты общаешься с ними?

- Да, вся моя семья там.

- Что твоя семья говорит тебе ежедневно?

- Когда я спрашиваю их, как дела, отвечают «стало хуже, чем вчера». Каждый день - это борьба с плохим. Кризис создает много разных странных рынков. Чтобы заполучить немного наличных денег с твоей карточки, ты должен переплатить даже сто процентов, так как у нас нет наличных в стране.

- Почему в ситуации, когда все видят реальность проблемы, не протестуют?

- Люди боятся. Те, кто протестовал, убиты. Очень много людей убили, сотни. И за последние годы тысячи - бросили в тюрьму. Люди запуганы.

- Что с оппозиционными лидерами?

- Некоторые также остаются в тюрьмах. Некоторым люди просто не доверяют, потому что они стали прогосударственными. А некоторые не могут много сделать. У нас нет одного лидера. Мы имеем трех-четырех разных лидеров. Некоторые не могут участвовать в выборах, так как им запрещено. Большинство находится в тюрьме. И даже оппозиция разделена.

- Можно ли искать правды в полиции?

- Полиция – пожалуй, наихудшее учреждение в Венесуэле. Она очень коррумпирована. Пожалуй, наиболее коррумпированное заведение в стране. И это все крышуется. Другой момент: полиция - это учреждение, которое похищает людей, похищает туристов. Как можно доверять учреждению, которое убивает, похищает людей или занимается вымогательством? Также контролирует продажу наркотиков. Это точно известно. Военные также замешаны в продаже наркотиков. Это такое использование власти. Они делают, что только захотят.

- Звучит ужасно. Красивая страна изменилась невероятно. Ты очень любишь свою страну. Но хочешь ли вернуться?

- Очень хочу вернуться. Там вся моя семья. Очень хочу быть с ними. Но это опасно даже для меня. Очень опасно для каждого, кто хочет вернуться в такой ситуации. Если они знают, что ты возвращаешься из-за рубежа, то знают, что у тебя есть доллары. Как только прилетаешь в аэропорт, тебя спрашивают о долларах. Военные. Национальная гвардия, которая охраняет аэропорт. Ты должен заплатить им. Если не заплатишь, могут обвинить в наркотрафике, заберут тебя в небольшую комнату, где обыщут. Могут забрать и в тюрьму.

- Но венесуэльцам сложно и за рубежом?

- Да. Каждая страна имеет свои собственные проблемы. Но мы получаем помощь от других стран. Другой вид помощи. Перу, например, позволяет беспрепятственно приезжать. Венесуэльцы едут туда работать. Эквадор выдает дешевые визы. Также Колумбия. Это хоть какая-то помощь.

- Но мы вместе видели в Эквадоре протест против венесуэльцев.

- Потому что сначала было хорошо, а сейчас очень много мигрантов в Эквадоре, Колумбии, Панаме. И люди опасаются, что мы что-то отберем у них работу, еду. Может, это и так. Но мы в нужде. Нам нужно это.