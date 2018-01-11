Серена Уильямс с дочкой украсила обложку глянца 4 11.01.2018, 17:00

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Фото: Vogue

Известная американская теннисистка родила ребенка четыре месяца назад.

Бывшая первая ракетка мира, теннисистка Серена Уильямс, вместе с четырехмесячной дочкой Алексис Олимпия Оганян украсила обложку журнала Vogue. Автором фотосессии выступил фотограф Марио Тестино, пишет korrespondent.net.

Спортсменка также дала интервью изданию, в котором рассказала о своей новорожденной дочери.

"Женщин иногда учат не мечтать так много, как мужчин. Я очень рада, что имею дочь. Я хочу научить ее, что нет никаких ограничений", - отметила Уильямс.