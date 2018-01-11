«Прыгал с женщиной, которой был 91 год» 3 11.01.2018, 17:13

1,832

Как белорус уехал в США и работает тандем-инструктором.

Каждый день 24-летний Максим Зайцев прыгает с парашютом. По пять-семь раз. Парень оставил службу в армии по контракту и перебрался из родного Могилева в Феникс (штат Аризона) работать тандем-инструктором. Про самые экстремальные прыжки, поведение пассажиров во время падения и безбашенных американских пенсионеров Максим рассказал tut.by.

Как мечты стали реальностью

Свой первый прыжок Максим совершил шесть лет назад.

— С детства об этом мечтал, — признается он. — Случайно увидел в соцсетях пост о том, что в аэроклуб набирают группы для занятий парашютным спортом, записался.

Учился парень на строителя. Сразу после колледжа его забрали в армию. Там могилевчанин попал в сборную по парашютному спорту Вооруженных сил. Выступал на соревнованиях: пару лет назад на чемпионате Вооруженных сил Республики Беларусь даже занял третье место по точности приземления.

Переехать в Америку было еще одной детской мечтой. Первый раз в США Максим прилетел в январе прошлого года — на десять дней в Нью-Йорк. И уже в марте снова вернулся в Штаты. Все деньги, которые взял с собой при переезде, — 100 долларов и белорусские копейки. Подрабатывать посудомойщиком или официантом не пришлось — еще до переезда парень нашел вакансию тандем-инструктора в дропзоне (место, где выполняются прыжки с парашютом).

Американскую лицензию инструктора Максим получал в России. Чтобы на нее претендовать, нужно иметь большой опыт: совершить минимум 500 прыжков (у могилевчанина на тот момент их было 1400) плюс выполнить различные нормативы — прыжки в ночное время, в больших формациях (то есть одновременно парить с несколькими парашютистами). Каждый «полет» подтверждают записи в парашютной книжке.

Максим вспоминает, что поначалу в США ему было тяжело из-за языкового барьера. Не мог даже толком объясниться с пассажирами. За год до переезда он, конечно, начал самостоятельно учить английский: смотрел фильмы, читал книги, слушал подкасты. Но разговорной практики не хватало, поэтому было сложно понимать американцев на слух. Сейчас, спустя 10 месяцев, парень свободно владеет английским.

За это время он побывал в восьми штатах: Юте, Нью-Мексико, Калифорнии и других. Прогулялся по Лос-Анджелесу, полюбовался Гранд Каньоном. Говорит, Америка не разочаровала.

— Все для меня было новым. Особенно удивляет природа: в Аризоне кругом пятиметровые кактусы и горы. Здесь очень тепло. Летом до +50, а в январе днем 20 градусов.

«Самой пожилой пассажирке был 91 год»

Работает Максим семь дней в неделю. График зависит от того, на какое время записаны посетители. Обычно это с 11 до 15 часов.

Зарплата — 4-4,5 тысячи долларов в месяц. Вообще, в Аризоне минимальная оплата в час — 10 долларов. При стандартной 40-часовой рабочей неделе получается где-то 1600 долларов в месяц. Столько платят, например, обслуживающему персоналу в фастфуде.

В аэроклуб, где работает Максим, приезжают люди со всего мира. Причем абсолютно разных возрастов.

— Моей самой пожилой пассажирке был 91 год. Она не могла самостоятельно ходить, использовала ходунки. Та пенсионерка составила bucket list — список дел, которые хочет успеть сделать перед смертью. И прыжок с парашютом был одним из пунктов. Бабушка ничего не боялась и все время улыбалась. Тут люди в пожилом возрасте совсем другие: они очень жизнерадостные и продвинутые.

Иногда пассажиров приходится успокаивать перед прыжком.

— Учу их русскому, чтобы отвлечь, — улыбается Максим. — Прыгать никто не отказывался: если уж зашел в самолет, то выбора нет. Некоторые только просят заранее, чтобы я их вытолкнул.

«Полет» длится минут пять. Как ведут себя пассажиры в это время? Кто-то кричит все 60 секунд свободного падения. Кто-то в это время вообще не дышит: из-за очень большой скорости перехватывает дух.

— После раскрытия парашюта у людей, бывает, слезы на глаза наворачиваются: «Я думал, что умру сейчас». Но даже те, кто очень боялся, после приземления говорят, что это было не так страшно, как казалось «до». И практически все уверяют, что будут прыгать еще раз.

Бывает, пассажиры мешают раскрывать парашют, вцепляются мертвой хваткой в руки инструктора. Но это, к счастью, редко случается. Некоторые ребята заранее пишут на руках «Hi, mom! I’m sorry», чтобы потом сделать оригинальное фото во время прыжка. А еще, если прыгает пара, парни любят делать предложение после полета. Инструктор с девушкой приземляется прямо перед женихом, который уже стоит на колене и держит кольцо.

Прыжок в тандеме с максимальной высоты (4 км) стоит в Аризоне 199 долларов, с минимальной (2,5 км) — 150. Плюс можно заказать видео во время падения. Съемка с руки инструктора обойдется в 69 долларов, а если вас будет записывать на камеру другой парашютист, то придется заплатить 109 долларов. Перед прыжком пассажир проходит короткий инструктаж (около пяти минут) и подписывает специальный документ о том, что он полностью несет за себя ответственность и осознает весь риск.

«С женой познакомился на работе»

За плечами Максима — уже больше двух тысяч прыжков. Самая большая высота, которую он покорил, — пять километров. На этой высоте в воздухе мало кислорода, поэтому в самолете перед прыжком парашютисты дышат с помощью кислородных масок.

— Страха давно нет. Настолько привык, что для меня прыгнуть с парашютом — как сходить в магазин. Прыжки в тандеме — это просто работа, нет адреналина. А вот одиночные, без пассажира — другое дело. Ты можешь импровизировать: лететь вниз головой, лежа на спине… Это намного интереснее.

— Родители не переживают из-за твоей экстремальной работы?

— Мама поначалу волновалась, но потом смирилась. Тем более что у меня с детства все увлечения были связаны с экстримом.

Кстати, именно на работе Максим встретил свою будущую жену. Криста приезжала из Флориды к своему двоюродному брату и захотела прыгнуть с парашютом. Ее инструктором как раз оказался Максим. Через две недели после знакомства парень летал к девушке домой погостить. А спустя какое-то время Криста уволилась с работы и переехала в Феникс. В октябре ребята поженились.

Молодая семья живет на съемной квартире вместе с другой парой. В месяц за «двушку» платят 1400 долларов (эту сумму ребята делят на четверых). Плюс коммуналка — в декабре за воду и свет отдали 140 долларов.

Надолго в Аризоне Максим задерживаться не собирается. Вместе с женой они хотят переехать на Гавайи. Парень признается, что это и есть его мечта — ездить по красивым местам и прыгать там с парашютом.

— Что может быть лучше? Я хочу жить в свое удовольствие, а не вставать в шесть утра и проклинать свою работу.