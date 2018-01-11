Минчанка: Я нашла в торговом центре $30, а на меня завели уголовное дело 45 11.01.2018, 17:26

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В милиции говорят, что, если вы нашли деньги в здании, об этом обязательно нужно сообщить администрации.

В канун Нового года с минчанкой Юлией (имя изменено) произошла совсем не праздничная история. Девушка прогуливалась по торговому центру Dana Mall и заметила на полу 20 долларов и 25 рублей. Она подняла их и пошла дальше, пишет kp.by.

На следующий день к ней в квартиру пришли сотрудники милиции.

- Следователь спросил: «Где конверт и 200 долларов?». Я не поняла, ведь никаких конвертов не было, а деньги, которые я взяла, лежали на полу без кошелька. Оказывается, какой-то мужчина написал заявление в милицию, что у него украли 200 баксов в конверте, - рассказывает Юлия. - По камерам видеонаблюдения они увидели, что я беру деньги с пола и посчитали, что это те самые деньги. Но это не так. Следователи отказались показать мне видео. В материалах дела речи о конверте нет. В постановлении о возбуждении уголовного дела фигурируют только 64 рубля 45 копеек - те самые, что я взяла. Буду консультироваться с адвокатами, доказывать свою правоту. Я в первый раз так подняла деньги, не могла и подумать, что из-за 30 долларов попаду в такую историю. Если бы заметила, что кто-то обронил эти деньги, немедленно бы вернула! Но никого там не было, и никто к нам не подходил, этому есть свидетели - мой муж и подруга, с которыми я тогда была.

На Юлию завели уголовное дело по ч. 1 статьи 205 (Кража), по ней грозит от штрафа до 3 лет тюрьмы. Сейчас девушка дома, под подпиской о невыезде.

- Гражданин обратился в милицию с заявлением об исчезновении денежных средств, - рассказала нам официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская. - По камерам видеонаблюдения была установлена личность женщины, которая подобрала купюры. Это не все денежные средства, которые потерял гражданин, но часть денег она присвоила. Как отмечают сотрудники, которые отсматривали камеры видеонаблюдения, девушка видела, что деньги кто-то выронил. Но никаких мер не предприняла.

Сейчас делом занимается Следственный комитет.

- По пояснениям потерпевшего, он обронил из кармана пальто 210 долларов США и 80 рублей. По показаниям женщины, она обнаружила 20 долларов США и 25 рублей,- говорит официальный представитель Следственного комитета по Минску Марина Дранькова. - Для установления всех обстоятельств исследуются записи камер видеонаблюдения по всему маршруту передвижения мужчины. В материалах имеется информация о том, что потерпевший подходил к мужу подозреваемой с просьбой об оказании помощи в поиске денег. После проверки того факта, могла ли женщина знать, у кого конкретно выпали денежные средства и какую сумму она нашла, будет дана правовая оценка, есть ли в ее действиях состав административного правонарушения или уголовно наказуемого деяния, и принято соответствующее решение.

Что делать, если нашел деньги?

- Если человек что-то находит в административном здании, он обязан принять меры по их возврату. Иначе он будет привлечен к ответственности, - поясняет официальный представитель Первомайского РУВД. - Если такой случай происходит на улице, то обратиться с заявлением о находке будет проблематично - нужно искать ближайшее отделение милиции, обращаться в администрацию района. В административных зданиях всегда нужно заявлять о находке.

«Обвинение могут предъявить, если деньги не нашли на полу, а забрали из сумки»

- Кража - это тайное хищение имущества. А здесь ничего тайного не было, девушка просто подобрала деньги, это считается находкой, - объясняет юрист Дмитрий Лобазинский. - По закону, она должна была заявить о находке в администрацию учреждения, района или в милицию. За незаявление привлечь могут только к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа. Уголовное дело завели потому, что человек написал заявление о пропаже денег. В итоге девушка, скорее всего, вернет хозяину то, что взяла. Но ей могут предъявить обвинение, если она подобрала деньги сразу после того, как хозяин обронил их, и она это видела, не сказала ему, а скрыла этот факт.

- А если находишь деньги, скажем, на улице, а там есть видеокамеры, могут быть последствия?

- Обвинение в краже могут предъявить, если деньги нашли не на полу в торговом центре, а забрали у кого-то из сумки. Это тайное хищение. Если же вы нашли деньги в месте общественного пользования, нельзя сказать, что это кража. Но во избежание неприятностей лучше обратиться в милицию или администрацию района или учреждения.