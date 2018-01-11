Пять простых способов взбодриться зимой 11.01.2018, 17:42

1,476

Один из них — чаще бывать на свежем воздухе.

Сложно просыпаться по утрам, не хочется лишний раз выходить из дома, по вечерам просто нет сил… Синдромы зимней хандры всем знакомы и вполне научно объяснимы: нехватка солнца и витаминов, короткий световой день и особенность сезонных биоритмов. Зимой природа спит. И нам тоже хочется. Однако есть способы справиться с этим состоянием, пишет orthodox.od.ua.

Занимайтесь спортом

Любая физическая активность стимулирует выброс эндорфинов — гормонов счастья, которых нам так не хватает в холодное время года. К сожалению, в холодное время года привычные виды спорта — бег, велосипед, ходьба — становятся менее доступными и комфортными. Но это не повод лежать на диване. Достаточно пару раз перебороть себя, и вы заметите, как занятие спортом повышает тонус организма и делает вас бодрее.

Можно ходить в бассейн или тренажерный зал, практиковать йогу или пилатес. Но еще лучше — выбрать активность на свежем воздухе. Это может быть скандинавская ходьба или керлинг, которые подходят для любого возраста и уровня подготовки. А можно освоить фигурное катание или гладкие лыжи. Любителям же экстремальных ощущений прямо показаны горные лыжи или сноуборд. В общем, варианты есть на любой вкус.

Высыпайтесь

Всем знакомо это состояние: проспал 12 часов, а ощущаешь себя абсолютно разбитым. Дело в том, что спать нужно не долго, а правильно. В норме взрослому человеку достаточно 7–8 часов ночного сна. Но чтобы чувствовать себя отдохнувшим, важно соблюдать определенные правила. Ложиться спать правильнее не позже 23:00. Наши биологические часы настроены так, что один час сна до полуночи с точки зрения восстановления организма равен двум часам после.

Ложитесь в кровать, но не можете заснуть? «Сладкий сон — блюдо, которое лучше готовить на медленном огне, — объясняет профессор Дамьен Леже, специалист по проблемам сна. — Постепенно уменьшайте свою активность, снижайте уровень шума, освещенность и температуру в помещении, где вы находитесь. Все это послужит для вашего мозга сигналом, что пора переходить ко сну». Иными словами, не нужно вечером включать дома яркий свет (он тормозит выработку меланина — гормона сна), слушать громкую музыку и смотреть динамичные фильмы.

Фитнес-тренер Крейг Баллантайн предлагает следующую формулу здорового сна: «10 — 3 — 2 — 1 — 0». Она расшифровывается так: 10 часов перед сном никакого кофеина; 3 часа перед сном никакой еды и алкоголя; 2 часа перед сном никакой работы; 1 час перед сном никаких экранов; 0 — количество нажатий на кнопку «Отложить» на будильнике утром. И еще один совет: спать нужно в удобной кровати, в хорошо проветренном темном помещении при температуре около 19–21 градусов. В некомфортных условиях вы будете просыпаться и собьете плавный переход из одной фазы сна в другую.

ПРИНИМАЙТЕ ВИТАМИНЫ

Еще одна известная всем аксиома — зимой нам не хватает витаминов. Именно из-за их дефицита мы чувствуем постоянную усталость, страдаем от плохого настроения и чаще болеем. Поэтому специалисты единодушно советуют дополнительно подпитывать ресурсы организма, даже если в другое время года вы в этом не нуждаетесь.

Оптимальным решением будет витаминный комплекс, содержащий различные витамины и минералы.

Так, витамины А и С повышают устойчивость к возбудителям различного вида инфекций и защищают организм от окислительного стресса. Солнечный витамин D, который вырабатывается в организме под воздействием УФ-лучей и которого нам так не хватает зимой, улучшает настроение и укрепляет кости. Берите на заметку, если собираетесь активно заниматься горными лыжами или фигурным катанием. Витамин Е, цинк и железо улучшают работу иммунной системы. Витамины B1, B2 и B6 оптимизируют обмен веществ. Хром нивелирует колебания сахара в крови, йод способствует выработке гормонов щитовидной железы, а магний помогает противостоять стрессу и укрепляет сердце.

СОГРЕВАЙТЕСЬ БОДРЯЩИМИ НАПИТКАМИ

Речь не о кофе и ни в коем случае не об алкоголе. Спиртное расширяет сосуды, отчего наше тело начинает терять тепло гораздо быстрее. А кофеин истощает нервную систему. Да, сначала вы чувствуете бодрость, но затем так же быстро проваливаетесь в бездну усталости. Гораздо полезнее пить зеленый чай с имбирем, корицей, медом и лимоном. Такой напиток с утра помогает проснуться не хуже кофе. Можно перелить его в термос и взять с собой на работу или прогулку.

Еще один согревающий рецепт — аюрведический чай масала с молоком. Чтобы приготовить его, разотрите в ступке 3 гвоздики, щепотку мускатного ореха, чайную ложку корицы и 3 горошины душистого перца. Смешайте два стакана молока и один воды, нагрейте на плите, но не давайте закипеть. Добавьте специи и томите 2–3 минуты на минимальном огне. Добавьте 15 граммов черного листового чая и сахар. Дайте настояться 4–5 минут и процедите. Такой напиток, согласно аюрведе, тонизирует организм, укрепляет иммунитет, очищает кровь, оздоровляет нервную систему и улучшает пищеварение.

А можно приготовить горячий ягодный пунш. Сделать его проще простого: нагрейте вишневый сок, но до кипения опять же не доводите — это может отрицательно сказаться на вкусовых качествах. Добавьте 30 мл апельсинового сиропа, 40 мл персикового сока и листик мяты.

ЧАЩЕ БЫВАЙТЕ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Отрицательная температура — не повод отказываться от прогулок. Свежий воздух насыщает кровь, а значит, и клетки мозга, кислородом. В итоге мы чувствуем позитив и приятную легкость мыслей. И не стоит бояться морозов. Вспомните главный девиз наших северных соседей — финнов и норвежцев: «Нет плохой погоды, есть неправильная одежда».

Многие не ходят гулять зимой, чтобы не простудиться. Но это в корне неправильно. На самом деле чем меньше мы двигаемся и реже бываем на воздухе, тем выше риск заболеть. Движение поддерживает оптимальный обмен веществ, а регулярные зимние прогулки закаляют организм. На улице риск подхватить простуду или грипп как раз меньше, чем в замкнутых помещениях — многолюдных торговых центрах, теплых квартирах и офисах, кинотеатрах.