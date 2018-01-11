В Петербург под видом кофе хотели ввезти более 40 тонн рыбы из Беларуси 15 11.01.2018, 17:48

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Товар остановили на Псковской таможне, где его и уничтожат.

На Псковской таможне пресекли попытку ввоза замороженной рыбы из Беларуси под видом кофе. Об этом «Телеграфу» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В отношении рыбной продукции из Беларуси в РФ сейчас применяются специальные экономические меры. Ее ввоз запрещен.

Таможенники остановили фуру, следовавшую из Беларуси в Санкт-Петербург, по процедуре «таможенный транзит». Во время проверки документов они обнаружили, что информация о весе товара не соответствует действительности.

Сотрудники осмотрели фуру. Выяснилось, что в грузовом отсеке автомобиля перемещался не «натуральный кофе», указанный в предъявленных документах, а замороженная рыба с отсутствием каких-либо сведений о наименовании, производителе и стране происхождения товара. Ее вес составил 41 тонну.

Рыбу теперь уничтожат прямо на Псковской таможне.