После побега трех детей в детсадах Светлогорска начали ставить камеры 8 11.01.2018, 17:58

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Детский сад № 18 оказался первым дошкольным учреждением Светлогорска, где установили камеры видеонаблюдения.

После побега трех малышей из детского сада № 21 было решено пересмотреть отношение к безопасности пребывания детей в дошкольных учреждениях, пишет tut.by.

.Детский сад № 18 оказался первым дошкольным учреждением Светлогорска, где установили камеры видеонаблюдения.

Организовать видеонаблюдение за всей территорией учреждения — удовольствие недешевое. Но 18-му детскому саду повезло: три камеры, видеорегистратор и прочее необходимое оборудование — спонсорская помощь.

Теперь за всем происходящим на детсадовской территории можно наблюдать в режиме реального времени, также вся информация с камер будет записываться и храниться в течение месяца. Кроме того, в течение всего дня видео будет онлайн транслироваться и на экран компьютера заведующей детским садом.

Помимо камер в планах и установка электронных замков. Вахтеру не придется покидать свой пост, чтобы открывать и закрывать двери, а все родители получат специальные карточки или чипы. Правда, за чей счет все это будет реализовано, пока неизвестно.