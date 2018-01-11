Stratfor: У России есть три варианта реакции на поставку Javelin 7 11.01.2018, 18:13

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Американская частная разведывательная компания сделала свой прогноз.

С начала войны в Украине в 2014 году США раздумывали над предоставлением Киеву вооружения. Теперь Вашингтон готов решиться на это. Президент США Дональд Трамп в декабре одобрил продажу летального оружия Украине, включая противотанковые ракетные комплексы Javelin. Опасаясь, как бы не спровоцировать Россию, Штаты были осторожны в своих действиях, чтобы последнее решение воспринималось в качестве чисто оборонительной меры, а не стало средством поощрения военных действий против боевиков на Востоке Украины. Но Москва воспринимает это решение как агрессивный акт и, несомненно, будет принимать те или иные ответные меры. Об этом говорится в материале частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, который есть в распоряжении "Апострофа".

Осторожное действие

Хотя предыдущая администрация США также рассматривала вероятность предоставления оружия Украине, она предпочла не идти по этому пути, чтобы избежать эскалации конфликта на Донбассе, который стал менее интенсивным в 2015 году.

Вступая в должность, Трамп давал понять, что будет придерживаться аналогичного подхода. Он предпочитал сотрудничать с Россией по таким вопросам, как война в Украине, вместо того, чтобы усиливать давление на нее. Однако в течение первого года президентства Трампа отношения между Вашингтоном и Москвой только ухудшились. Конгресс принял более строгие санкции против России в 2017 году и может применить в этом году еще более суровые меры. В то же время официальные лица администрации Трампа, в том числе министр обороны Джеймс Мэттис, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и специальный представитель США по Украине Курт Волкер, более решительно выступали за поставку летального вооружения в Украину.

Тем не менее администрация осторожно действует в этом вопросе. На условиях анонимности один из чиновников Белого дома сказал журналистам издания The Wall Street Journal, что ракеты Javelin, обещанные Украине, будут использоваться только для учебных целей на западе страны, далеко от линии фронта и под пристальным наблюдением американских военнослужащих. Таким образом, Вашингтон надеется не только избежать активизации боевых действий, но и убедиться, что его оружие не попадет в руки боевиков и их российских покровителей.

Ответный выстрел

Однако Москву это не успокоило. После заявления о сделке с оружием заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал США "пособником в разжигании войны". И этим обвинением, вероятно, реакция России не ограничится. Например, Москва могла бы ответить на этот шаг, увеличив поддержку боевиков на Донбассе, чтобы они имели технические средства наравне с украинскими военными. Депутат украинского парламента Дмитрий Тымчук заявил, что российские военные работают над технологией защиты бронетехники от ракет Javelin. Наращивание арсенала боевиков может быть лучшим вариантом для России, чтобы ответить на американское соглашение о летальном оружии для Украины, который не ухудшит отношения со Штатами.

Кроме того, Москва может выбрать асимметричный ответ. Россия может использовать гибридную тактику, которую она регулярно применяет против Украины, включая целенаправленные убийства представителей сил безопасности и чиновников, кибератаки, экономические ограничения и политические манипуляции, чтобы оказать большее давление на страну и ее западных партнеров. Кремль мог бы даже применить эти методы за пределами Украины, например, в Сирии или на окраинах Европы, чтобы отплатить США за усиление поддержки украинских властей. В конце концов, Россия неоднократно придерживалась аналогичной стратегии в прошлом.

Третий вариант для Москвы – пока отложить ответ и сделать выбор в пользу дипломатии. За два месяца до предстоящих президентских выборов действующая российская администрация заинтересована в том, чтобы избежать эскалации конфликта в Украине и чтобы США не усугубили экономические проблемы России расширением санкций. Точно так же и продолжение переговоров с США о миротворческих операциях помогает Москве отложить вероятное решение Вашингтона наложить более суровые санкции.

До сих пор, по крайней мере, соглашение о вооружениях для Украины не активизировало военные действия на линии разграничения на Донбассе. Был проведен масштабный обмен пленными через несколько дней после того, как США объявили о решении. Но если Штаты или Европейский союз примут дальнейшие ограничительные меры против России или сделают шаги в сфере безопасности, которые она посчитает агрессивными, тогда Кремль "выстрелит" в ответ по своему усмотрению.