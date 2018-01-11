Apple разрешила устанавливать старые версии iOS 1 11.01.2018, 18:45

Это позволит желающим вернуть предыдущие версии iOS на свои iPhone и iPad.

Доступные версии программного обеспечения можно посмотреть на сайте IPSW. Необходимо только выбрать интересующее вас устройство в списке доступных. Даунгрейд доступен для всех оставшихся устройств вплоть до iPhone 4, передает buro247.ua.

Некоторые пользователи уже установили себе старые прошивки и сообщили, что устройства после этого работают исправно.

Напомним, компания Apple подтвердила, что умышленно замедляет работу старых моделей iPhone, в декабре этого года. В то же время представители компании настаивают, что это необходимо для продления срока работы батареи телефона, которая изнашивается из-за перепадов температуры и теряет свою функциональность.

Пользователи начали массово подавать в суд на компанию, после чего Apple предложили всем недовольным скидку на замену батареи девайса в качестве компенсации.