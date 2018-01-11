Активисты добились белорусизации Национального аэропорта 13 11.01.2018, 18:57

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Белорусский язык добавят в систему звукового оповещения и навигационные таблички Нацаэропорта Минск.

Белорусский язык добавят в систему звукового оповещения и в навигационные таблички Национального аэропорта Минск, сообщает официальный сайт аэропорта.

Информация на белорусском языке начала появляться в Национальном аэропорту с начала 2018 года. Сперва на табло помимо трех уже используемых ранее языков – русского, английского и китайского – добавили и белорусский. Сейчас подключают и звуковые оповещения.

Также в аэропорту планируют более активно использовать белорусский язык на официальном сайте аэропорта. Пока что он полноценно функционирует в двух версиях – русскоязычной и англоязычной, однако, как заверили в аэропорту, «уже сейчас функционирует ссылка на белорусскоязычную версию информации сайта, которая будет дополняться и обновляться».