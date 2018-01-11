В Туркменистане запретили любые машины, кроме белых 37 11.01.2018, 19:02

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Полиция в Туркменистане приступила к отлову автомобилей всех цветов, кроме белого.

Стражи порядка требуют отправить машины, например, синего, красного или зеленого цветов на штрафстоянки, пишет motor.ru.

Полицейские не только требуют отвезти автомобиль на штрафную стоянку, но также перекрасить его или прекратить эксплуатацию. Все требования выдвигаются без объяснения причин.

Как сообщает «Хроника Туркменистана», относительно запрета использования черных машин не было издано письменных постановлений и приказов, поэтому сотрудники ДПС трактуют распоряжение по-своему, произвольно решая, какие цвета разрешены, а какие нет.

Со 2 января в Туркменистане ввели запрет на использование автомобилей с черным и темным цветом кузова. При этом еще в конце 2017 года машины таких цветов изымали у владельцев по требованию полиции и возвращали лишь под расписку о том, что хозяева транспортных средств обязуются их перекрасить.

Вместе с этим в Туркменистане запретили садиться за руль женщинам.

Еще в 2015 году в стране вступил в силу негласный запрет на ввоз автомобилей черного цвета. Предполагается, что причиной для такого решения стала вера местных властей в то, что белые машины приносят удачу, но подтверждения этой информации нет.