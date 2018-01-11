Две белорусские биатлонистки попали в семерку лучших в индивидуальной гонке в Рупольдинге 2 11.01.2018, 19:05

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Дарья Домрачева

Победу праздновала итальянка Доротея Вирер.

В Рупольдинге завершилась индивидуальная гонка Кубка мира. Победу праздновала итальянка Доротея Вирер. Следом за ней расположились Кайса Мякяряйнен и канадка Розанна Кроуфорд, передает pressball.by.

Лучшей из белорусок оказалась Дарья Домрачева (шестое место). На седьмой позиции финишировала Надежда Скардино.

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Д.Вирер (Италия) 41.29,0 (0-0-0-0)

2. К.Мякяряйнен (Финляндия) +12,7 (1-0-0-0)

3. Р.Кроуфорд (Канада) +21,2 (0-0-0-0)

4. Ю.Джима (Украина) +45,9 (0-0-0-0)

5. Вал.Семеренко (Украина) +52,6 (0-0-0-0)

6. Д.ДОМРАЧЕВА (Беларусь) +1.04,0 (0-1-1-0)

7. Н.СКАРДИНО (Беларусь) +1.04,8 (0-0-0-0)

8. А.Бескон (Франция) +1.06,4 (0-1-0-0)

9. А Кузьмина (Словакия) +1.32,3 (2-0-1-0)

10. Б.Бендика (Латвия) +1.34,6 (0-0-0-1)

11. И.КРИВКО +1.38,0 (1-0-0-0)...

35. Д.АЛИМБЕКОВА +3.35,9 (0-0-1-0)...

73. Д.ЮРКЕВИЧ +5.52,4 (0-0-1-1)

Всего стартовали 102 участницы.