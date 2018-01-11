Всеобщие выборы в Венгрии назначены на 8 апреля 11.01.2018, 19:12

В настоящее время партию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поддерживают почти 50 процентов избирателей.

Всеобщие выборы в Венгрии состоятся 8 апреля, объявил в четверг, 11 января, президент страны Янош Адер. Согласно опросам, партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» имеет все шансы на победу: в настоящее время ее поддерживают почти 50 процентов избирателей, передает DW.

Главную оппозиционную партию - ультраправое движение «Йоббик» - готовы поддержать около 20 процентов определившихся избирателей. Социалисты значительно отстают от своих соперников и занимают лишь третье место.

Орбан может рассчитывать на победу

Эти данные говорят о том, что Орбан может рассчитывать на третий срок в должности премьер-министра. 54-летний Виктор Орбан - спорный политик в Европе, однако в самой Венгрии он очень популярен. Его сторонники заявляют, что он реформировал Венгрию после десятилетий коммунистического застоя.

В то же время критики указывают, что проводимая Орбаном националистическая и авторитарная политика увела Венгрию от демократии в сторону авторитаризма. Венгерский премьер проводит жесткую линию в отношении мигрантов и, наряду с Польшей, является яростным критиком политики ЕС в этой и других сферах. На минувшей неделе Орбан заявил, что предстоящие в апреле "судьбоносные" выборы определят, останется ли Венгрия страной для венгров или превратится в страну иммигрантов.