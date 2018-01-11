«Безвиз» вводят декретом, и нет гарантии, что завтра декретом его не отменят» 8 11.01.2018, 19:38

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Архивное фото: bymedia.net

В Беларуси могут увеличить до 10 дней срок пребывания иностранцев при безвизовом въезде через Национальный аэропорт.

Ровно 11 месяцев назад Беларусь ввела 5-дневный безвизовый режим для граждан 80 стран мира, и останавливаться на достигнутом Минск не собирается. Диктатор даже специальное совещание, посвященное либерализации визового режима, проводит 11 января. Уже известно, что правительство подготовило соответствующие предложения.

К примеру, предлагается увеличить до 10 дней срок пребывания в Беларуси иностранцев при безвизовом въезде через Национальный аэропорт Минск и срок их пребывания в стране без регистрации. В перспективе рассматривается возможность введения безвизового режима въезда в Беларусь с неиммиграционными целями на определённый срок через любые международные пункты пропуска для граждан ряда государств.

А что нашей стране за почти год действия дал 5-дневный безвизовый режим, сколько иностранцев воспользовались счастливой возможностью посетить Беларусь?

«В период с 12 февраля по 31 декабря 2017 года было пропущено на въезд в Республику Беларусь 79248 иностранных граждан из 68 государств. Лидерами среди иностранцев являются граждане Германии — их к нам прибыло 12723 человека в течение 2017 года. На втором месте Польша — граждан этой страны к нам через аэропорт «Минск-2» приехало 7585 человек. Ну, и на третьем месте граждане Италии — их 6765 человек», — говорит «Еврорадио» руководитель пресс-службы Пограничного комитета Антон Бычковский.

Сколько из этих почти 80 тысяч безвизовых гостей приехало к нам по бизнес-делам, а сколько — исключительно с туристическими целями, пограничники почему-то не определяли. Что касается самого безвизового режима, то, по словам Антона Бычковского, пограничники не видят в нём угрозы для пограничной безопасности страны — на 5 дней тот режим, или на 10.

Но на сколько бы дней он ни был, нарушать его нельзя. Не так подсчитал дни или загулял, и получил штраф или депортацию, говорит начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

«Режим пребывания нарушили 284 иностранных туриста. Кому-то из них штраф дали, кого-то - депортировали», - сказал Бегун.

Какие последствия имело введение 5-дневного безвизового режима? Первым отреагировал наш «самый близкий партнёр» — Россия. В ответ на белорусскую визовую либерализацию наш союзник по многим интеграционным проектам вводит... паспортный контроль на белорусско-российской границе. И переводит пассажиров «белорусских» авиарейсов в международные терминалы российских аэропортов.

Руководитель Департамента по гражданству и миграции на этот счет высказывается коротко.

«Это предмет для переговоров — будем переговариваться с российской стороной дальше, вырабатывать общие концепции».

На совещании 11 января Лукашенко потребовал «в течение 2018 года урегулировать недоразумения с российской стороной в пограничной сфере». Посмотрим...

Вопреки «визовым тёркам» с восточным соседом, для бизнеса даже 5-дневный безвизовый режим был полезен, говорит председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Беларуси Владимир Карягин:

«Больше деловых людей стало приезжать. Ко мне регулярно стали приезжать из Финляндии, Германии. Даже партнёр из Саудовской Аравии приехал, воспользовавшись этим делом. Короче, снят один из барьеров на пути коммуникации деловых людей».

Для расширения этой коммуникации и для развития того же «медицинского туризма» безвизовый режим нужно увеличивать до 10, 14 дней, а лучше до месяца, уверен Владимир Карягин. Он даже подсчитал, какие выгоды от этого может иметь страна.

«В Грузии в прошлом году было 8 миллионов туристов. Если и у нас будет так, то Беларусь получит дополнительно 5 миллиардов долларов прибыли в экономику страны. Только от развития въездного туризма».

Решение по поводу 5-дневного безвизового режима положительно отразилось на имидже Беларуси, говорит редактор газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик. А что же те, кто занимается въездным туризмом — они почувствовали изменения к лучшему?

«Те же турфирмы говорят, что должны быть чёткие правила игры. Они должны быть уверены, что этот безвизовый режим — навсегда. Что они могут договариваться с партнёрами на 2-3 года вперёд о том, что смогут приехать именно по таким правилам. А теперь такой уверенности нет. Безвизовый режим введён декретом, а на сколько он принят, тот декрет, неизвестно. Сейчас введён 10-дневный безвизовый режим декретом. Может, будет на 30 дней, и это хорошо. Но, может, будет принят декрет, который отменит все эти шаги — не знают. Это неуверенность, неопределённость правил игры, она немного отрицательно влияет».

Зато, говорит Лилия Кобзик, гостиничный бизнес оживился, получив дополнительных клиентов, и начал создаваться «класс» независимых гидов. А все вместе представители внутреннего туризма ожидают расширения визовой либерализации со стороны белорусских властей.