Экономика Германии в 2017 году продемонстрировала рекордный рост 3 11.01.2018, 19:48

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В Германии также отмечены максимальные со времен объединения страны показатели занятости.

Экономика ФРГ продолжает расти уже восьмой год подряд. Об этом свидетельствуют основные макроэкономические итоги 2017 года, которые приводит DW со ссылкой на Федеральное статистическое ведомство (Destatis).

Так, объем валового внутреннего продукта (ВВП) увеличился на 2,2 процента по сравнению с 2016 годом - это рекордные темпы за последние шесть лет. Если же сопоставлять со средним показателем в 1,3 процента за минувшие десять лет, то прирост оказался выше почти на один процентный пункт.

Основным катализатором положительной динамики оказалось внутреннее потребление. Расходы на удовлетворение личных потребностей увеличились по сравнению с 2016 годом на 2,0 процента, на государственное потребление - на 1,4 процента, что ниже среднестатистических данных по этой статье валового национального дохода.

Максимальная занятость с момента воссоединения Германии

Высокая производительность экономики поддерживалась, в частности, и за счет рекордной со времен объединения Германии численности занятого экономически активного населения: 44,3 млн человек.

Профицит консолидированного бюджета германской федерации, ее земель, коммунальных образований и касс социального страхования в минувшем году составил 38,4 млрд евро. Тенденция к достижению положительного платежного баланса общественных бюджетов ФРГ отмечается уже четвертый год подряд.

В 2016 году занимавший пост министра финансов Германии Вольфганг Шойбле выступал с предложением использовать бюджет ФРГ для уменьшения государственного долга.