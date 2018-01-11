В Каменной Горке срежут любимый местными жителями холм 5 11.01.2018, 19:59

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Люди выступили против очередной инициативы властей.

Склон между кольцевой автодорогой и улицей Каменногорской снежной зимой превращается в излюбленное место отдыха для жителей всего района. Детвора и взрослые с удовольствием скатываются на санках и тюбингах с больших и малых горок. Кататься сюда приезжали даже из других районов Минска. Однако теперь об этом совершенно бесплатном развлечении можно забыть. Дело не только в отсутствии снега. Неделю назад холм обнесли забором, на его месте собираются строить пожарное депо. Расстроенные этим фактом местные жители пытаются как-то повлиять на ситуацию, передает «Онлайнер».

«Внимание — репост! Нашу горку на пересечении улиц Каменногорской и Налибокской сносят. Хотят строить пожарное депо. Но не все еще потеряно, — такое сообщение распространяется сейчас в Viber-чатах жильцов Каменной Горки. — В субботу состоится собрание жильцов соседних улиц на предмет сохранения горки, ее благоустройства (включая безопасность) и переноса стройки в сторону. Также будет записано видеообращение в администрацию Лукашенко. Берите с собой детей, приглашайте соседей. Распространите это сообщение в своих группах в Viber, „ВК“, „Одноклассниках“, репостами и любыми другими способами. Вместе мы справимся».

Сегодня в редакцию обратилась читательница Юлия. По ее мнению, холм следовало бы облагородить, чтобы улучшить условия для отдыха, а пожарное депо в таком случае сместить на соседнюю площадку.

«Депо нужно, но вдоль кольцевой места свободного хоть отбавляй, можно было бы чуть сместить этот объект и сохранить место для катания детей, — считает минчанка. — После окончания строительства депо часть горки сохранится, но она выходит прямо на проезжую часть улицы Каменногорской. И дети все равно будут кататься там и вылетать прямо на проезжую часть. Других горок в этом районе нет. Вместо того чтобы облагородить горку и создать условия для времяпрепровождения детей на свежем воздухе, ее сносят».

В управлении архитектуры и строительства администрации Фрунзенского района подтвердили: сейчас площадку готовят к строительству. Возвести здание должны за 14 месяцев.

— Во-первых, горка расположена в опасной зоне, между кольцевой дорогой и проезжей частью улицы Каменногорской. В Минске хватает более безопасных мест, к тому же есть специально оборудованные склоны для спусков. В районе улицы Казинца, например. Во-вторых, в Каменной Горке сейчас нет пожарного депо, и это больной вопрос для столь густонаселенного района. Выбор площадки для строительства депо тщательно согласуется с МЧС. Конкретное место на Каменногорской было определено с учетом обеспечения нормативного радиуса обслуживания (3 км), — прокомментировали ситуацию специалисты управления.