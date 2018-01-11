Александр Глеб: Я все еще скучаю по «Арсеналу»11
- 11.01.2018, 20:04
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Белорусский футболист заявил, что намерен продолжить игровую карьеру.
Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал, что намерен продолжить игровую карьеру.
«На самом деле, речь идет не о деньгах. Я просто хочу играть в интересной лиге. Но я не буду дергаться куда-то без моей семьи.
В Лондоне я не был некоторое время и конечно все еще скучаю по «Арсеналу». Было здорово каждый день просыпаться и делать то, что тебе нравится. Было восхитительно. Очевидно, что сейчас у меня есть другие приоритеты, но у меня все еще есть желание играть», — сказал Глеб в интервью Planetfootball.com.