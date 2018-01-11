Абонент: «Белтелеком» навязывает более дорогой тариф, не спрашивая согласия 17 11.01.2018, 20:29

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Компания сама решила за пользователя, какой тариф ему нужен.

В редакцию Onliner.by обратился читатель, который поделился не самыми приятными впечатлениями от работы маркетинговой службы «Белтелекома». Мужчине пришло извещение с уведомлением об изменении тарифного плана на акционное предложение с более высокой скоростью доступа в сеть и дополнительным набором телеканалов. Абонплата — во время полугодовой акции на рубль выше, а спустя шесть месяцев — на 4,3 рубля.

Читатель не спорит, что высокие скорости — это хорошо, да и рубль — не такая уж высокая переплата. Но почему компания сама решает за пользователя, что ему лучше?

«Что мне показалось странным в данном предложении.

Во-первых, РУП „Белтелеком“ извещает о намерении в одностороннем порядке изменить тариф, то есть изменить существенные условия договора. Согласно Гражданскому кодексу акцепт оферты должен быть полным и безоговорочным, то есть гражданин должен четко и ясно выразить свое „Согласен“.

Во-вторых, считаю верхом бреда, когда покупатель/клиент ВЫНУЖДЕН звонить/идти в офис РУП „Белтелеком“, чтобы отказаться от навязываемой услуги.

В-третьих, как быть с людьми, которые не получили такое извещение-оферту/им не дозвонились/они проигнорировали/выкинули письмо? Автоматом ежемесячный платеж увеличится на 1 рубль, а спустя 6 месяцев (при изначальном тарифе, аналогичном моему) — уже на 4,3 рубля в месяц.

В-четвертых, у некоторых граждан на интернет и телеуслуги настроена автооплата, а следовательно, деньги списывались бы себе спокойно, пока гражданин не заметит и не позвонит в РУП „Белтелеком“.

В-пятых, когда позвонил в РУП „Белтелеком“, ничего, кроме „Это же отличное предложение!“, „Но вас же уведомили!“, „А потом бы жаловались, что вам не сообщили о таком хорошем тарифе“, „Спасибо за звонок!“, я не услышал. Если честно, то уже надоело такое отношение к покупателям со стороны нашего рынка услуг».