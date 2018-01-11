США обнародовали проект закона об отмене лотереи Green Card 6 11.01.2018, 20:34

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Республиканцы США представили проект нового закона об иммиграции.

Республиканцы в Конгрессе США представили проект нового закона об иммиграции, который, в числе прочего, должен обеспечить финансирование строительства заградительной стены на границе с Мексикой. Законопроект под названием "Акт, обеспечивающий будущее Америки" предусматривает усиление охраны границ, отмену лотереи "грин-карт" и ограничения в сфере воссоединения семей, сообщил председатель комитета Палаты представителей по вопросам юстиции Боб Гудлатт журналистам в Вашингтоне, передает DW.

По словам конгрессмена, проект нового иммиграционного законодательства также предусматривает меры против так называемых городов-убежищ (Sanctuary Cities), которые отказываются юридически преследовать нелегальных мигрантов. В документе, однако, не содержится специальных правил по предоставлению американского гражданства так называемым "мечтателям" - лицам, которые нелегально въехали в США в возрасте до 16 лет и впоследствии получили там образование и работу.

Судьба "мечтателей"

В 2012 году президент США Барак Обама своим указом предоставил мечтателям ограниченное право на проживание и работу, но не на получение гражданства. Преемник Обамы в Белом Доме - республиканец Дональд Трамп в сентябре 2017 года приостановил действие этого указа и потребовал от Конгресса к 5 марта найти новое законодательное решение по проблеме "мечтателей". 9 января суд в Сан-Франциско, однако, постановил, что США обязаны гарантировать защиту "мечтателей" на время рассмотрения судебных тяжб по этому поводу.

Наблюдатели отмечают, что у предложенного ныне проекта иммиграционного законодательства почти нет шансов протий через Конгресс без поправок. Даже если этот документ будет принят Палатой представителей, он может быть отвергнут в Сенате, где для его одобрения потребуется поддержка не менее девяти демократов.

Борьба с нелегальной миграцией в США была одним из главных предвыборных обещаний действующего президента Дональда Трампа.