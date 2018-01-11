Фотофакт: В российском селе выпустили подсолнечное масло с этикеткой по-белорусски 11 11.01.2018, 20:48

4,915

«Алей сланечнікавы вышэйшага гатунку» заметили в магазинах Гомеля.

В магазинах Гомеля в продаже появилось подсолнечное масло с этикеткой, оформленной полностью по-белорусски, передает kp.by.

Интересно, что «Алей сланечнікавы вышэйшага гатунку» выпустили не в Беларуси, а в России. Производитель - частное предприятие в селе Верхняя Хава Воронежской области.

Предприятие продает подсолнечное масло и с другими названиями. А «сланечнікавы алей», судя по всему, выпущен специально для экспорта в Беларусь.