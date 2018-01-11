Кремль оказался в сирийской ловушке 1 11.01.2018, 21:18

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Москва ведет переговоры с повстанцами в нейтральной зоне, не зная как выпутаться.

Во время неожиданного визита в Сирию в начале декабря президент России Владимир Путин объявил о полном поражении «Исламского государства» и приказал вывести из Сирии значительную часть российских войск.

Но в последнее время российские военные активизировали поддержку сирийских правительственных войск, способствуя укреплению их контроля над анклавами повстанцев, пишет ehorussia.com.

По мнению некоторых экспертов, возросшее военное вмешательство России в борьбу с сирийскими повстанцами противоречит предыдущим заявлениям Москвы о выводе войск из Сирии.

«Думаю, это объявление имело политическую подоплеку и имело мало общего с обстановкой на местах», – заявил Федерик Хоф – бывший специальный советник по политическому переходу в Сирии в Госдепартаменте и директор Центра имени Рафика Харири по Ближнему Востоку в Атлантическом совете.

«Происходящее в Сирии имеет огромное внутриполитическое значение для президента Путина. Чтобы отвлечь внимание российского электората от масштабной коррупции и слабой экономики, Путин предпочитает, чтобы люди фокусировались на предполагаемом возвращении России статуса "великой державы"», – добавил Хоф.

По мнению эксперта, Путин пытается убедить российских избирателей, что конфликт в Сирии и роль страны в нем постепенно снижается, несмотря на то, что российские истребители в последние дни усилили поддержку сирийских правительственных войск.

На прошлой неделе российские военные самолеты нанесли десятки авиаударов в поддержку обстрелов сирийскими войсками оплотов повстанцев в районе Восточная Гута под Дамаском, где проживают около 400 тысяч человек.

Повстанческие группировки ответили на российскую эскалацию атаками на российские объекты в Сирии, включая авиабазу Хмеймим.

Некоторые эксперты говорят, что нынешне обострение конфликта с повстанческими группировками свидетельствует о затяжном присутствии России в Сирии в поддержку режима, несмотря на отступление «Исламского государства».

«Президент Сирии Башар Асад крайне непопулярен. Он дважды использовал химическое оружие против собственного населения, и русские остаются сторонниками этого довольно одиозного режима, который стал олицетворением варварства для всего мира», – заявил эксперт из Rand Corporation Колин Кларк.

«Они оказались в ловушке, но все еще верят в возможную потенциальную пользу от их присутствия в Сирии», – добавил он.

В то время как Россия намерена продолжать свое военное вмешательство, она в то же время будет стремиться к мирному урегулированию конфликта между сирийским правительством и оппозиционными группировками, чтобы гарантировать свое влияние на будущее страны, считает Кларк.

По мнению Кларка, с помощью военной операции и попыток возглавить политический переход, Россия в конечном итоге хочет расширить свое влияние и конкурировать с США, как ведущей силой в НАТО.

Москва ведет переговоры с повстанцами в нейтральной зоне, не зная как выпутаться

Заблокированные в окрестностях Дамаска сирийские повстанцы прибегли к переговорам с Россией, периодически встречаясь на нейтральной территории с целью удержать свой анклав.

Встречи в Восточной Гуте - единственном крупном бастионе мятежников в окрестностях столицы - говорят о растущей роли Москвы в попытках наметить модель будущего Сирии после завершения начавшегося в 2011 году конфликта.

На данный момент переговоры мало чем помогли повстанцам, однако они говорят, что выбора у них почти нет.

По их мнению, именно Россия, которая благодаря авиации практически обеспечила сирийским властям победу, будет решать судьбу страны.

Две главные группировки повстанцев в регионе летом подписали соглашения о прекращении огня с Россией, однако боевые действия продолжились. Представители обоих формирований говорят, что на протяжении нескольких месяцев ведут регулярные переговоры с российскими чиновниками.

“Лучше вести переговоры с теми, кто принимает решения, то есть с Россией, чем с режимом”, - сказал представитель группировки “Файлак Ар-Рахман” Ваел Олван.

“Поэтому фракции вынуждены садиться с ними за стол переговоров. Такова реальность”.

Российские Минобороны и МИД не ответили на запрос о комментарии. Москва отвечает общими размытыми формулировками, что в находящемся на ее авиабазе в Сирии центре примирения сторон периодически проходят мирные переговоры с вооруженными группировками по всей стране.

Сирийский министр, ответственный за примирение враждующих сторон, сказал, что правительство намерено вывести всех боевиков из Восточной Гуты и восстановить полный контроль в регионе.

Однако повстанцы хотят, чтобы власти соблюдали мирное соглашение, которое, по их словам, включает снятие блокады, открытие пограничных переходов, а также эвакуацию нескольких сотен бойцов бывшего ответвления “аль-Каиды” в Сирии.

Обе группировки обвиняют именно Москву в игнорировании нарушений перемирия со стороны сирийской правительственной армии.

Дамаск и Москва говорят, что их целью являются только боевики.

“Мы отправляем им документы, показывающие, как самолет сбросил ракеты на населенные территории”, - сказал представитель группировки “Джейш аль-Ислам” Хамза Биркдар.

“В ответ - либо тишина... либо бессмысленные оправдания”, - сказал он.

“Они говорят, что правительственные органы отрицают факт бомбежки. Тогда кому же принадлежат самолеты, летающие над Гутой?”

Конфликт унес жизни сотен тысяч человек и привел к самому масштабному в современной истории перемещению беженцев. Наблюдатели и оппозиционные активисты говорят, что бомбардировки, осуществляемые Россией, привели к гибели тысяч мирных жителей и самым существенным разрушениям. Москва отрицает эти обвинения.

Переломив ход войны в пользу президента Сирии Башара Асада, Россия за прошедший год получила контроль над дипломатическим процессом. Москва стремится вывести политический процесс за рамки провалившихся мирных переговоров ООН в Женеве.

В то же время другие страны, включая США, ослабили поддержку большинства суннитских повстанцев.

Президент России Владимир Путин, впервые отправивший на помощь Асаду силы авиации в 2015 году, призывает к проведению конгресса национального диалога между участниками конфликта в Сирии, но ей никто не верит.

Россия хочет с помощью военных достижений добиться соглашения, которое стабилизирует ситуацию в Сирии и гарантирует защиту интересов Москвы в регионе.

С этой целью Россия ведет переговоры с вооруженными группировками в Сирии.

“Мы общаемся исключительно с ними”, - сказал Биркдар.

“Потому что в реальности Асад и его правительство стали игрушками в руках России. Они не принимают никакие решения... только по команде России”.

С помощью официальных и секретных переговоров Россия наладила связи с местными группировками отчасти для того, чтобы укрепить влияние в регионе, сказал Юрий Бармин, эксперт при Российском совете по международным делам, аналитическом центре, близком к МИДу.

Сирийские правительственные силы и их союзники начали осаду Восточной Гуты, густонаселенного района, включающего несколько городов и фермерские хозяйства, в 2013 году.

“Мы поддерживаем контакты с российской стороной через (их) чиновника в Дамаске... по телефону и в ходе встреч”, - сказал Яссер Дельван, местный представитель группировки “Джейш аль-Ислам”.

Представители группировки и российских сил встречаются в нейтральной зоне - в заброшенных сельскохозяйственных районах между территориями, контролируемыми повстанцами и правительством, вблизи лагеря беженцев Эль-Вафидин.

“Мы обсуждаем заключенное соглашение... его переход из документа во что-то практическое”, - сказал Дельван.

Обе группировки сообщили, что инициатором переговоров была Россия. По их словам, российские чиновники периодически обвиняют поддерживаемые Ираном силы в нарушении перемирия или используют джихадистов как предлог для ударов в Гуте.

“Файлак Ар-Рахман” ведет переговоры с российскими чиновниками только за пределами Сирии, сказал Олван.

“По сути Россия никогда не была честна в отношении своей поддержки политического пути (разрешения конфликта)”, - сказал он.

“Однако, учитывая несостоятельность международного сообщества... группировкам пришлось начать переговоры с врагом”.

Восточная Гута является частью планов по установлению перемирия на занятых повстанцами территориях, заключенных при посредничестве России, а также Турции и Ирана в 2017 году.

Когда повстанцы минувшим летом заключили соглашение о “деэскалации” с Россией, жители и сотрудники гуманитарных служб надеялись, что это даст возможность доставить продовольствие в Восточную Гуту, где заблокированы около 400.000 человек. Однако, по их словам, ситуация не улучшилась.

Несмотря на затишье в авиаударах, блокада усилилась. В ряде районов вблизи линии фронта продолжаются ожесточенные бои.

Сирийский чиновник в Дамаске сказал, что армия лишь отвечает на обстрелы районов столицы, которые боевики ведут из пригородов.

“Что касается российских союзников, все действия на сирийской земле осуществляются в полной и абсолютной координации с сирийским правительством, - сказал чиновник. - Они играют важную роль”.

Группировки повстанцев в Гуте говорят, что не контактируют с правительством Асада напрямую.

“Россия во время контактов всегда пыталась представить себя как путь к разрешению (конфликта)”, - сказал Олван.

“Мы не считаем их посредниками. Мы считаем их главным командующим в составе режима”.

По словам Бармина, правительство в Дамаске чаще всего не играет роли в переговорах - его ставят перед свершившимся фактом, без разницы примет оно его или нет.