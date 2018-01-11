Сколько выплат получили белорусы по чекам Tax Free в 2017 году 2 11.01.2018, 21:25

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Количество чеков, по которым белорусы получили выплаты, составило 192 101 штук.

В 2017 году белорусы получили через Технобанк по чекам Tax Free 3 миллиона 485,4 тысячи евро, сообщили tut.by в банке. Эта сумма на 413 тысяч евро больше, чем в 2016 году.

Общее количество чеков, по которым белорусы получили выплаты, составило 192 101 штук. Большинство чеков пришлось на компанию Global Blue, по ним выплатили 3 миллиона 198,4 тысячи евро. Средняя сумма чека составляет 18 евро.

Напомним, до этого полученные белорусами суммы по чекам Tax Free через Технобанк сокращались на протяжении нескольких лет. Так, в прошлом году получили 3 миллиона 71,9 тысячи евро, в 2015 году — 4 миллиона евро, 2014-м году — на 5 миллионов евро, а в 2013-м году — «чуть больше чем на 5 миллионов евро».

Белорусы также получают выплаты по чекам Tax Free через Технобанк по системам Premier (236,5 тысячи евро получено, сумма среднего чека - 30 евро), а также через такие системы, как Innova, Litofolija и Tax Card.

Получить выплаты по чекам Tax Free через Технобанк можно в четырех столичных отделениях банка (по Кропоткина, 44; Мельникайте, 8; пр. Победителей, 65, ТЦ "Замок"; Притыцкого, 156, ТЦ "ГринСити"), а также в Могилеве (Минское шоссе, 31 ТЦ "ПаркСити") и Гомеле (ул.Советская, 60, универмаг «Гомель»).