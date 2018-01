Три самых коротких прослушивания с отбора на «Евровидение-2018» 10 11.01.2018, 21:39

Мария Черепович

Некоторых жюри прерывало даже в самом начале исполнения.

Не все исполнители смогли допеть свои песни до конца во время национального отбора на конкурс «Евровидение-2018», который в этом году пройдет в Лиссабоне.

Некоторых жюри прерывало на половине произведения и даже в самом начале исполнения. Nn.by представляет три кратчайшие прослушивания сегодняшнего отбора:

1. The sun for the night — «Улетай» — 28 секунд.

2. Мария Черепович — «I was born to be happy» — 30 секунд.

3. Андрей Быков — «I see you» — 32 секунды.