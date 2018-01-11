Три самых коротких прослушивания с отбора на «Евровидение-2018»10
- 11.01.2018, 21:39
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Некоторых жюри прерывало даже в самом начале исполнения.
Не все исполнители смогли допеть свои песни до конца во время национального отбора на конкурс «Евровидение-2018», который в этом году пройдет в Лиссабоне.
Некоторых жюри прерывало на половине произведения и даже в самом начале исполнения. Nn.by представляет три кратчайшие прослушивания сегодняшнего отбора:
1. The sun for the night — «Улетай» — 28 секунд.
2. Мария Черепович — «I was born to be happy» — 30 секунд.
3. Андрей Быков — «I see you» — 32 секунды.