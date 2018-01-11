В фонде недр РФ осталось последнее крупное месторождение нефти 8 11.01.2018, 21:45

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По словам министра природных ресурсов РФ, это Ростовцевское месторождение на Ямале.

В нераспределенном фонде Минприроды России осталось последнее крупное месторождение нефти на суше.

Об этом рассказал министр природных ресурсов РФ Сергей Донской, передает РБК.

По словам министра, это Ростовцевское месторождение на Ямале с извлекаемыми запасами 30,2 млн тонн (по категории С1).

«Сегодня крупных и средних участков с запасами нефти становится мало, они в целом распределены. К нераспределенному фонду недр сейчас относится 418 нефтесодержащих месторождений, всего одно из них считается крупным месторождением суши. Это Ростовцевское месторождение, оно находится на территории заказника регионального значения «Ямальский», но объекты на особо охраняемых природных территориях, разумеется, не будут лицензироваться", – сказал Донской.

По словам министра, большинство нераспределенных нефтяных месторождений – 390 из 418 – по запасам относятся к мелким (от 1 млн до 10 млн тонн нефти) и очень мелким (менее 1 млн тонн).