Видеофакт: Андрей Стась подрался с одноклубником на корпоративе «Авангарда» 7 11.01.2018, 22:04

6,211

Андрей Стась

Драка хоккеистов омского «Авангарда» на новогоднем корпоративе попала в интернет.

На корпоративе подрались Михаил Фисенко и белорус Андрей Стась. Когда жена Стася Валерия Курильская попыталась разнять драку, ее в лицо ударил другой хоккеист, передает «Еврорадио».

Сообщается, что Стасю в драке сломали нос, ему понадобилась помощь врачей. В матче с «Куньлунем» 3 января хоккеист играл с синяками на лице.

Напомним, что в межсезонье Андрей Стась отказался от выступлений за сборную Беларуси.