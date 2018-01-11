«Белтелеком» предупредил о перебоях в работе Wi-Fi 1 11.01.2018, 22:08

2,081

Возможные проблемы с доступом в интернет могут возникнуть ночью 12 января.

В Twitter-аккаунте «Белтелеком» появилась информация о возможных проблемах с доступом в интернет через Wi-Fi ночью 12 января.

Перерывы доступа в интернет возможны с 1:00 до 6:00. Причина — проведение работ на оборудовании Wi-Fi-доступа.