«Белтелеком» предупредил о перебоях в работе Wi-Fi

«Белтелеком» предупредил о перебоях в работе Wi-Fi1
- 11.01.2018, 22:08
- 2,081
Возможные проблемы с доступом в интернет могут возникнуть ночью 12 января.
В Twitter-аккаунте «Белтелеком» появилась информация о возможных проблемах с доступом в интернет через Wi-Fi ночью 12 января.
Перерывы доступа в интернет возможны с 1:00 до 6:00. Причина — проведение работ на оборудовании Wi-Fi-доступа.
12 января с 1 до 6:00 в связи с проведением работ на оборудовании Wi-Fi доступа РУП «Белтелеком» возможны перерывы Wi-Fi доступа в Интернет #работынасетях— Белтелеком (@BeltelecomBy) 11 января 2018 г.