закрыть
12 января 2018, пятница, 0:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Белтелеком» предупредил о перебоях в работе Wi-Fi

1
  • 11.01.2018, 22:08
  • 2,081

Возможные проблемы с доступом в интернет могут возникнуть ночью 12 января.

В Twitter-аккаунте «Белтелеком» появилась информация о возможных проблемах с доступом в интернет через Wi-Fi ночью 12 января.

Перерывы доступа в интернет возможны с 1:00 до 6:00. Причина — проведение работ на оборудовании Wi-Fi-доступа.


популярное за неделю