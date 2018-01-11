Надежда Скардино: У меня была мечта - завоевать Хрустальный глобус 2 11.01.2018, 22:57

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Надежда Скардино

Фото: Андрей Иванов

Белоруска поделилась эмоциями после завоевания малого Хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок.

- Это была моя мечта. И теперь, получается, минус одна мечта в моей жизни. Я очень счастлива, я думала об этом после победы в Эстерсунде. Я думала, что смогу это сделать, я хотела это сделать и вот — я сделала это!

Сегодня я не была быстра на трассе. Я думала только о чистой стрельбе. Я понимала, что если смогу отстреляться чисто, что смогу выиграть.

Я ждала финиша всех спортсменок. Знала, что если кто-то вклиниться между Юлией Джимой и мной, я могу потерять больше очков и потерять глобус. Но после завершения гонки я была очень счастлива! - цитирует Надежду Скардино «Прессбол».