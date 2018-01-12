Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые с декабря 2014 года 4 12.01.2018, 7:40

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Теперь главный фактор влияния на нефтяные котировки — ситуация в США.

Цена нефти марки Brent вечером 11 января превысила отметку $ 70 за баррель впервые за последние три года. К 19.26 цена мартовских фьючерсов на Лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,2%, до $ 70,03 за баррель. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в феврале на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,6%, до $ 64,59 за баррель.

Фундаментальные факторы благоприятствуют нефтяному рынку: уровень коммерческих запасов в Северной Америке снижается на фоне позитивной динамики загрузки местных НПЗ, а беспокойство в связи с возможным сокращением поставок сырья из Венесуэлы возрастает, сказал РБК директор московского нефтегазового центра EY Денис Борисов. В среду Управление энергетической информации США (EIA) представило январский отчет, данные которого разошлись с ожиданиями аналитиков: коммерческие запасы в США снизились на 5 млн барр., до 419,5 млн барр. — это минимум с августа 2015 года.

Снижение запасов в США — главный драйвер роста цен на нефть с лета 2017 года, соглашается аналитик UBS Group Джованни Станово, которого цитирует Bloomberg. Аналитики также ожидали, что добыча в США вырастет до 10 млн барр. в сутки, но, по данным EIA, она упала на 0,3 млн, до 9,5 млн барр. в сутки. Скорее всего, причина в резком похолодании в Штатах, из-за которого нефтяникам пришлось остановить добычу на некоторых проектах, отмечают опрошенные Reuters аналитики.

Еще 30 ноября 2017 года ОПЕК и ряд других стран, включая Россию, продлили договоренности о сокращении добычи до конца 2018 года, картель уже сделал свое дело для стабилизации цен, и теперь главный фактор влияния на нефтяные котировки — ситуация в США, сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Впервые 13 стран ОПЕК и 11 стран, не входящих в картель, включая Россию, договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн барр. в сутки в конце 2016 года. Это примерно 2% общемировой добычи. С тех пор соглашение продлевалось дважды.

Падение добычи в США — временное явление, в долгосрочной перспективе добыча будет расти, вопрос только в том, какими темпами, предупреждает Полищук.

«Цены на нефть растут и из-за общей склонности инвесторов к покупке активов на фоне прекрасной формы мировой экономики (среднегодовые темпы прироста в этом году вновь, как ожидается, превысят 3,5%), мягкой риторики ФРС и сохраняющейся высокой ликвидности», — замечает Борисов.