Художник создал барельефы отцов-основателей БНР 2 12.01.2018, 7:45

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Свою работу Николай Нестеревский посвятил 100-летию Белорусской Народной Республики.

Белорусский художник, член Союза художников Беларуси Николай Нестеревский много лет работал над серией барельефов деятелей Белорусского Народной Республики, сообщает racyja.com.

И такая серия работ (керамика, глина, вощение) удалась. Художник создал образы Антона Овсяника, Полуты Бодуновой, Язэпа Воронко, Томаша Гриба, Петра Кречевского, Аркадия Смолича, Бронислава Тарашкевича, Макара Кравцова, Язэпа Лесика и других деятелей БНР.

Серию барельефов Николай Нестеревский посвятил 100-летию Белорусского Народной Республики.