США готовят новые санкции против окружения Путина 5 12.01.2018, 7:56

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В список Министерства финансов США попадут около 300 человек.

Около 50 высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, войдут в так называемый "кремлевский доклад", который сейчас готовит министерство финансов США. Об этом 12 января газета "Коммерсантъ" сообщила со ссылкой на источники в Вашингтоне.

В список также должны попасть члены семей указанных лиц. Таким образом, перечень может расшириться до 300 человек, отмечается в публикации.

"Кремлевский доклад" Конгрессу США должны представить не позднее 29 января. Этого требует закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" о введении ограничительных мер против Ирана, России и Северной Кореи, который в августе 2017 года подписал президент США Дональд Трамп.

По словам министра финансов США Стивена Мнучин, решение о введение нового пакета санкций в действие будет озвучено в ближайшее время, сообщает zn.ua.

"Мы работаем над этим, как мы уже говорили. Они будут объявлены в ближайшем будущем. Это то, над чем мы сфокусированы", - сообщил глава Минфина журналистам на брифинге в Белом доме в четверг, 11 января.