Ученые показали видео путешествия к центру Млечного Пути 12.01.2018, 7:59

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Земля располагается на расстоянии 225 триллионов километров от цели путешествия.

Ученые с помощью данных, полученных обсерваторией "Чандра" и других телескопов, представили панорамную визуализацию путешествия к центру Млечного Пути, сообщает NASA.

Как отмечают исследователи, Земля располагается на расстоянии 26 тысяч световых лет (225 триллионов километров) от центра галактики, поэтому человек физически не может совершить подобное путешествие. Вместе с тем, возможно изучение этого региона с помощью современных телескопов.

Визуализация базируется на изображении звезд Вольфа-Райе, которое было получено Очень большим телескопом в инфракрасном свете. Звезды располагаются на расстоянии примерно в 1,5 световых года от центра Млечного Пути, а мощные потоки газа, которые исходят с их поверхности, переносят часть их вещества в космическое пространство.

Зритель может увидеть около 20 звезд Вольфа-Райе, которые вращаются вокруг Стрельца А – радиоисточника в центре галактики. Видео охватывает временной промежуток в 500 лет.

Ранее ученые установили, что следы на диске Млечного Пути появились в результате столкновения с другой галактикой. По мнению исследователей, галактика прошла сквозь Млечный Путь около 500 миллионов лет назад и сейчас находится на расстоянии 300 тысяч световых лет от нашей галактики, продолжая отдаляться со скоростью около 200 километров в секунду.