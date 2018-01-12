«Издевательство!»: Пенсионер из Витебска не может вернуть украденный у него гараж 10 12.01.2018, 8:06

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Иллюстрационное фото

Из здания суда пенсионера выносили на носилках.

Житель Витебска, у которого незнакомый горожанин украл гараж в подарок зятю, более года не может вернуть свое имущество на место. Несмотря на то, что на это есть соответствующее решение суда. Гараж раньше стоял на улице Петруся Бровки, а сейчас находится примерно в 10 км от областного центра — в агрогородке Новка. Чтобы его вернуть в город, нужны и деньги, и техника, которых у пожилого владельца нет. О новых обстоятельствах в нашумевшей гаражной истории tut.by рассказал потерпевший — пенсионер Станислав Захаров.

Напомним, эта история произошла осенью 2016 года. Металлический гараж находился возле дома № 32а на улице Петруся Бровки. 68-летний хозяин хранил там хозяйственные вещи и инструменты, но наведывался в постройку редко. Последний раз мужчина был там по своим делам в марте. А когда пришел в октябре, то увидел, что… гараж исчез.

Мужчина обратился в милицию. Через две недели нашли человека, которому приглянулся гараж. Им оказался 67-летний витебский рабочий. Он давно присмотрел эту постройку… в качестве подарка зятю. Ночью подъехал к гаражу, поставил на погрузчик и привез в Новку, где живет семья дочери. Оставил «презент» прямо под окнами пятиэтажки. И даже не перекрасил, чтобы отвести подозрение.

Зять и обрадовался, и удивился щедрому подарку тестя. Но долго радоваться не пришлось. Вскоре за тестем пришла милиция. Так зять узнал, что гараж краденый.

Владелец гаража и его похититель были не знакомы между собой.

В отношении тестя возбудили уголовное дело по факту кражи. Весной 2017 года его рассмотрел суд Первомайского района Витебска. Обвиняемый получил штраф — в размере 30 базовых величин (690 рублей, в прошлом году БВ составляла 23 рубля).

— А потерпевшего, то есть меня, из суда вынесли на носилках. Я инвалид второй группы. Мне стало плохо на судебном заседании, вызвали скорую. Поэтому даже не помню, как оглашалось решение — так себя плохо чувствовал, — вспоминает Станислав Захаров.

По его словам, его гараж суд оценил в 600 рублей.

— Но это смешная цена, — не согласен владелец. — На самом деле ущерб составил 2 или 2,5 тысячи рублей. В гараже же ведь еще хранилось имущество.

Но больше всего Захарова возмущает то, что он до сих пор не может вернуть гараж из Новки в Витебск:

— В решении суда написано: «Гараж вернуть владельцу». Но кто конкретно его должен вернуть: обвиняемый, его зять или сам потерпевший, — не уточняется. Из отдела принудительного исполнения мне звонят и говорят: приезжай в Новку и распишись, что ты получил назад свой гараж. Выходит, что я сам должен ехать в Новку, за свои деньги нанимать транспорт, кран, такелажников и увозить свой гараж, который не по моей воле переместился в другое место? А потом мне предлагают сумму этих затрат через суд предъявить похитителю. Но у него, насколько я знаю, нет денег. Где гарантия, что я верну свои затраты? К слову, гараж в Новке забетонировали. И выходит, что перевозка и демонтаж обойдутся мне в кругленькую сумму. Я считаю, что это издевательство!