Степан Демура: в 2018 году следует ожидать коллапса экономики РФ 23 12.01.2018, 8:23

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Степан Демура

Из-за санкций в России назревает кризис всей банковской системы.

Известный финансовый аналитик Степан Демура поделился с изданием rusmonitor.com своими оценками года, минувшего и прогнозами на год наступивший, 2018.

- Президент РФ Владимир Путин объявил о своей поддержке плана по возвращению средств крупного бизнеса на Родину – для этого в следующем году будут выпущены специальные валютные гособлигации. Какие риски для российской экономики несет новый план «спасения олигархов»?

– Никаких рисков. Потому что эти деньги давно ушли из экономики, и в экономику они не возвращаются, а будут возвращаться на баланс правительства. В 2018 году нас ждет мощная девальвация рубля. Олигархи, если вообще что-то будут покупать, то только евробонды, поэтому они спокойно смогут пережить девальвацию рубля. Но есть один маленький неприятный для них аспект – а кто им даст, собственно, купить эти акции? На какие деньги они будут покупать? То, что у них там что-то лежит в банках — это просто замечательно. Но кто им даст эти деньги снять со счетов? По-моему, пример Керимова (российский миллиардер и сенатор Сулейман Керимов был задержан ночью 20 ноября в аэропорту Ниццы. Французские власти подозревают его в неуплате налогов и отмывании средств, полученных преступным путем — авт.) очень наглядно демонстрирует то, что за них взялись очень серьезно. Поэтому пока что это все сотрясание воздуха.

- На очередном съезде партии «Единая Россия» в декабре министр экономразвития Максим Орешкин сообщил о решении правительства увеличить налоговую нагрузку на потребителей для ускорения роста экономики (имеется в виду введение налога с продаж). К чему, на Ваш взгляд, может привести повышение налогов?

– Да, это что-то новое, это новое слово в экономике. Приведет это к дальнейшему сокращению налогооблагаемой базы. Потому что эти клоуны давно попали в так называемую налоговую ловушку. Чем больше они увеличивают налоги, тем быстрее они понижают экономическую активность страны, потому что налоги уже достаточно высокие. Но они решили, что поскольку они не могут достаточно собирать налоги с доходов, они решили собирать налоги с расходов. Не от большого ума и не от хорошей жизни они это решили. А это будет приводить к дальнейшему сокращению экономической активности. И они будут повышать налоги до тех пор, пока тут не будет такой вселенской активности, как на кладбище.

- Кризис, поразивший крупнейшие банки России после банкротства «ФК Открытие» и БИНа, поставил ряд вопросов, на которые до сих пор нет ответа. Почему системно значимые банки рухнули за считанные месяцы? И кто будет следующим в списке банков, «оздоровленных» ЦБ?

– Вопрос ясен. Я думаю, что следующим станет «Альфа-банк». А почему легли? Потому что у нас нет банковской системы. Я об этом давно говорил. Там количество плохих кредитов под 30-40% — это вообще труп, просто сейчас он разлагается. Это, во-первых. Ну а во-вторых, действия ЦБ непрофессиональные, которые очень сильно напоминают коррупционную составляющую. Так называемая группа «Набиуллина – Греф», есть такая группа. Так что обвинения ЦБ в коррупции совершенно логичны, достаточно посмотреть на действия ЦБ по отношению к различным банкам, тот же Промсвязьбанк, БИН Банк и банк «Открытие», например. У нас нет ни надзора, ни здоровой банковской системы. Вы думаете в ВТБ или у Германа Грефа в «Сбербанке» ситуация лучше? Нет. Там полно таких же кредитов под 30-40%, они такие же трупы, как и все остальные. Поэтому, как только случился небольшой отток клиентских денег, так Греф тут же побежал к правительству выпрашивать финансирования на поддержание самого передового и самого устойчивого банка.

- «Альфа-банк» уведомил российские оборонные предприятия о намерении прекратить их обслуживание из-за санкций. Если параллельно с этим вспомнить тот факт, что именно из-за санкций Сбербанк отказался открывать свои отделения в Крыму, то возникает вопрос – насколько российская власть может полагаться на собственные же банки?

– Банки российские, а бенефициары за рубежом. Поэтому они стараются выглядеть послушными паиньками и делают вид что слушают дядю на Западе и делают то, что им говорят.

- А как они разрешают для себя конфликт? С одной стороны, на них идет давление власти, которой тоже нужно обслуживание и оборонных предприятий, и Крыма.

– А кто их будет обслуживать? «Сбербанк» тоже подпадает под санкции, ВТБ – тоже самое. Это токсичный актив – вся экономика России, и она стала токсичной для любого банка. Греф же не зря заявлял, что если санкции коснутся «Сбербанка», то ляжет вся экономика России. Так оно и происходит. Под санкции автоматом попадают те, кто кредитовал оборонные предприятия. Так что судьба БИНа и судьба Грефа действительно на милости Госдепа. Как они решат, когда они решат – тогда Сбербанк и ляжет.

- По результатам последнего опроса ВЦИОМ, 57% россиян имеют в семье минимум один непогашенный кредит (в 2009 году этот показатель составлял 26%). Можно ли остановить закредитованность россиян?

– Нет, остановить нельзя. Потому что людям самое необходимое — продукты, лекарства – покупать не на что. Процентов 40 население по более- менее разумным оценкам, живет либо ниже черты, либо на черте бедности. Так что им просто кушать нечего.

- За десять месяцев 2017 года в России было выдано более 813 тысяч ипотечных кредитов на сумму около 1,5 триллионов рублей. Некоторые эксперты уже заявили, что в России может надуться и лопнуть «ипотечный пузырь». Объемы выдаваемых жилищных кредитов слишком большие и могут оказаться триггером кризиса, по масштабу такого же, как в 2008 году в США. Ваша оценка сложившейся ситуации?

– Как в Америке не лопнет, потому что масштабы не те. А просто люди покупают квартиры, рассчитывая на какое-то светлое будущее, а будущее весьма и весьма черное в нашей экономике, в нашей стране. Поэтому, я думаю, 2018 год будет таким переломным, когда до людей начнет наконец что-то доходить. Хотя не знаю… Если до сих пор не дошло, то может и не дойдет. Но если вы меня спросите — продолжат ли люди брать ипотеку и дальше, то я отвечу – ипотеки брать уже не за что, доходов нет, доходы падают и будут падать еще быстрее.

- Во время последнего съезда «Единой России» Владимир Путин заявил о недопустимости действовать «популистски» и давать несбыточные обещания, как это было в начале 1990-х годов. Дайте вашу оценку как экономист сигналов, которые послал Путин элитам и экономике.

– Я не могу дать оценку, я не психиатр. У нас Путин последние 20 лет борется с ценами на бензин и обещает каждый год не повышать налоги. Поэтому я не могу дать объективную оценку его посылу. Не могу.

- Несмотря на то, что минувший год рубль закончил на мажорной ноте, 2018-й готовит ему новые испытания. Дайте собственную оценку и прогноз перспектив рубля в 2018 году.

– Мой прогноз состоит из 6 букв, извините за грубость. А если в цифрах, то думаю 56-57. Он еще не закончил своего укрепления и дошел до диапазона сакрального 56-57, и судя по всему он может его еще пробить и стать 55,4. Но, если это все-таки случится – это будет весьма кратковременная афера, которая приведет к очень быстрому развороту рубля. Ослабление можно ожидать до 97-125. Набиуллина до 100 руб. за 1 доллар делать ничего не будет, потому что рубль сейчас в два раза переоценен по отношению к валютному паритету. Поэтому до ста она ничего делать не будет, а дальше, когда случиться очередной приступ паники и истерики, и она снова поднимет ставки. И рынок снова отнесет доллар на 30-40 руб. Вот и все.

- Богатейшие люди России с тревогой ждут февраля 2018 года, опасаясь персональных санкций США. В зоне риска — «олигархи», которые не входят в традиционный круг «друзей» Владимира Путина. Оцените последствия этой новой волны санкций как для отдельных персоналий, так и для экономики в целом.

– Нет, в феврале будет только доклад, сами санкции еще не вступят в силу. Надо еще какое-то время, чтобы выработать список предприятий, ввести санкции и т.п. Поэтому я думаю, что все начнется в конце марта – в начале апреля. Все отдано на откуп Госдепу и Минфину США. Все будет зависеть от поведения нашего правительства, которое пока что адекватностью не отличается, поэтому санкции могут быть от жестких до жестоких. Т.е. полностью обрежут доступ к международным финансовым рынкам, заморозят активы. Сейчас раскручивается дело с участием Минатома, в котором замешана и Хилари Клинтон, и Билл Клинтон. И Трамп подписал о уран-добывающих компаниях. Причем Трамп еще в середине декабря подписал указ, где говорится четко и ясно, что все, кто занимается подкупом и т.п. попадают по санкции и все их активы замораживаются. Для начала, я думаю, заморозят активы и счета до сотни из российского списка Форбс. Посмотрим, как они будут крутиться.

- Можете ли вы в пяти тезисах обрисовать прогноз для российской экономики на 2018 год?

– Ускорение коллапса экономики. Ускорение падения доходов населения. Кризис бюджета, придется снова его пересматривать. Потому что инвестировали в непонятный инфраструктурный проект, поэтому у правительства нет денег. А после выборов порежут социалку. Поэтому 2018 год я вижу темным и тяжелым для российской экономики.