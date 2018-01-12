В Молдове неизвестные вылили восемь килограмм краски на советский танк 6 12.01.2018, 8:28

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Фото: expresul.md

Танк ИС-3 облили желтой, синей и красной краской.

В Молдове неизвестные облили краской постамент с советским танком ИС-3 (Иосиф Сталин), который незаконно установили ночью 1970 года в селе Чорнешты. Об этом сообщает Еxpresul.md.

В сообщении сказано, что по брошенным контейнерам от красок видно, что использовано более восьми кг красной, желтой и синей красок.

Мэр Корнешты Вера Буга сообщила, что она слышала о произошедшем, но поскольку танк был незаконным и не находится на балансе учреждения, никаких мер не было принято. Кроме того, отметила она, что никаких просьб и жалоб в мэрию не поступало.

Общественное внимание постамент привлек в конце 2016 года, когда Министерство обороны и подчиненный ему Центр военной истории и культуры намерены были снять с постамента этот танк. Тогда депутаты-социалисты пробыли несколько ночей у танка, охраняя его от бывшего министра обороны Анатола Салару.

Весной 2017 года несколько местных социалистических активистов окрасили танк в зеленый цвет и оставили на нем надпись "За родину", не координируя свои действия со специалистами в этой области.