Мирный и Освальд пробились в финал парного разряда турнира в Окленде 2 12.01.2018, 8:26

В полуфинале белорус и австриец обыграли пару из Новой Зеландии и Южной Африки.

Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филип Освальд стали финалистами парного разряда турнира в новозеландском Окленде (призовой фонд - $501,3 тыс.), сообщает БелТА.

Сегодня в полуфинале белорусско-австрийский тандем в упорнейшей борьбе на двух тай-брейках переиграл новозеландца Майкла Винуса и южноафриканца Равена Клаасена - 7:6 (9:7), 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. В финальном матче 13 января Мирный и Освальд будут соперничать с австрийцем Оливером Марахом и хорватом Мате Павичем.