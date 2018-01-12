Ученые рассказали, что может скрывать тайная комната в пирамиде Хеопса 7 12.01.2018, 8:38

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Свою версию предложил итальянский астрофизик.

Область пустоты длиной в тридцать метров в пирамиде Хеопса, обнаруженная в начале ноября, может хранить в себе трон, сделанный из метеоритного железа. Такую теорию выдвинул итальянский астрофизик Джулио Магли, его выводы публикует Eurekalert.

По словам ученого, найденные пустоты вряд ли были ошибкой, допущенной при строительстве, или несли какую-либо архитектурную функцию вроде снижения нагрузки на главный коридор пирамиды, как предполагают некоторые эксперты.

"Для их существования должна быть веская причина, и эта причина должна быть глубоко связана с египетской погребальной религией, в которой говорится, что после смерти фараон должен сесть на трон из железа, после чего пройти через небесные врата и вознестись к звездам на севере", — говорит Магли.

Ученый отмечает, что в пирамиде есть четыре "воздуховода", по которым дух усопшего правителя мог бы "выбраться наружу", при этом проход, ведущий на север, заканчивается запечатанной дверью. Именно за ней, по словам Магли, находятся найденные пустоты, которые, скорее всего, представляют собой камеру с троном.

Магли напоминает, что в пирамиде ранее удалось обнаружить трон матери Хеопса Хетепхерес. Он имел низкую основу деревянную основу из кедра, покрытую золотом и фаянсом.

Пирамиду Хеопса, одно из семи чудес света, построили в середине третьего тысячелетия до нашей эры, во времена фараона Хуфу (Хеопса), представителя четвертой династии Древнего царства, — тогда же, когда и все "великие пирамиды" Древнего Египта. Это сооружение высотой в 145 метров и шириной и длиной в 230 метров остается одной из самых высоких и крупных построек, когда-либо созданных человечеством.