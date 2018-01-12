Какая чудная игра 39 Ирина Халип

12.01.2018, 8:49

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Ирина Халип

Спорт, говорите, вне политики?

Сегодня Александр Венгерский крутит баранку в Европе, чтобы заработать пять тысяч евро. Именно столько он должен выплатить по решению суда футбольному клубу БАТЭ, оштрафованному УЕФА. Столько стоил (плюс десять суток ареста) краткий пробег по футбольному полю с бело-красно-белым флагом. Решения суда Венгерский не дожидался – понял, в чью оно будет пользу, и уехал зарабатывать эти деньги. Он – дальнобойщик. Работа очень тяжелая и хорошо оплачиваемая. Говорит, за полгода накопит нужную сумму.

Казалось бы, почти хэппи-энд, но в этой истории есть две омерзительные составляющие. Главная – это позиция футбольного клуба. Когда БАТЭ обратился в суд, он долго всем объяснял, что деньги, которые футболисты собираются отсудить у болельщика с флагом, не вернутся в бюджет клуба, а будут потрачены на благотворительность. А смысл суда в том, чтобы продемонстрировать всем остальным болельщикам: правила нарушать нельзя, есть правовые механизмы борьбы с болельщиками, их не соблюдающими, и всякий следующий нарушитель будет наказан рублем. То есть футбольный клуб взобрался в зенит морального превосходства: деньги себе не возьмем, но показательно отберем и отдадим в детский дом. И действительно, заниматься благотворительностью за чужой счет очень легко. Переводить в детские дома чужие, а не свои деньги. Отсуживать сумму, эквивалентную полуторагодовой зарплате среднего белоруса. И при этом поучать других: смотрите, что будет с каждым из вас, если нарушите правила.

Правила, конечно, нарушать нехорошо. Но в таких случаях есть простой и красивый выход: символический иск на сумму в 1 рубль. Или копейку. Или доллар. Или – если уж совсем крохоборы - евро. И тогда истец остается в белом фраке независимо от решения суда – он ведь не ставит перед собой цель отправить ответчика в рабство на несколько лет. Он просто устанавливает свою моральную доминанту. И сумма такого иска сразу внушает уважение. Ясно, что человек – или футбольный клуб, или нефтяная компания, или рок-группа – отстаивает свою правоту. А пять тысяч евро – копеечка в копеечку с суммой штрафа УЕФА – это уже жлобство истца, которое даже у колеблющихся немедленно вызовет сочувствие к ответчику.

Венгерский, конечно, всех футболистов переиграл всухую. Он уехал и устроился дальнобойщиком, чтобы заработать эти пять тысяч и, помахав ими перед носом БАТЭ, перевести в детский дом. Но он прекрасно понимает, что судебные исполнители все равно придут. И понимает, что эти деньги все равно – так или эдак, конфисковав имущество или высчитывая из зарплаты, - отберут. И готов к этому. Щедрый платит дважды – бывает и такое. Но удовольствие развернуть флаг перед огромной стадионной аудиторией того стоило. Fair play.

С БАТЭ все ясно, но еще одна штука в этой истории оказалась крайне неприятной. Это осуждение акции Венгерского на матче многими из тех, кто в 2014 году выступал за отмену чемпионата мира по хоккею в Минске. Тогда – говорили о недопустимости проведения чемпионата в стране, где есть политзаключенные. Сейчас – осуждают человека, который рисковал, чтобы на несколько секунд развернуть на футбольном поле наш национальный флаг. Спорт, говорят они, вне политики. Откуда, из какого нафталинного шкафа они достали эту потасканную, как Дрозды, фразу? Это - самое противное, что вообще можно услышать в нашей стране от нормальных образованных людей. Ну разве что – «искусство вне политики» может составить конкуренцию.

Спорт, говорите, вне политики? А расскажите об этом северокорейским спортсменам, вопрос об участии которые в зимней Олимпиаде решался во время переговоров на высшем уровне между двумя Кореями. Или советским и американским спортсменам восьмидесятых, которые не поехали – одни в Лос-Анджелес, другие в Москву – из-за взаимного бойкота Олимпиад их странами. Или шведскому правозащитнику Мартину Угла, которого не пустили в Беларусь с билетом на матч чемпионата мира по хоккею. Или Виталию Гуркову, при появлении которого весной на ринге в Минске государственные телеканалы выключили камеры, чтобы в кадр не попала его знаменитая каппа с «Погоней». Спорт вне политики – да-да, несомненно. Об этом даже кино снимали в тридцатые. «Триумф воли» называется. Режиссер Лени Рифеншталь.

А у Александра Венгерского все будет прекрасно, я не сомневаюсь. Он заработает денег и поможет детскому дому. И снова развернет флаг – где-нибудь в самом неожиданном месте. А потом, когда пройдет еще совсем чуть-чуть времени, - выйдет с этим же флагом просто на прогулку, потому что акции будут уже не нужны: такие же флаги будут висеть на фасаде каждого государственного здания.

В общем, крепче за баранку держись, шофер!

Ирина Халип, специально для Charter97.org