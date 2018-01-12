Пенсионерам в Гродно стали предлагать услугу «внук на час» 11 12.01.2018, 8:56

3,240

Оригинальные объявления расклеил приехавший в Гродно сельчанин.

Необычное объявление с предложением стать внуком на час и помогать пенсионерам решать мелкие бытовые дела за почасовую плату появилось в Гродно. До этого в областном центре были услуги только «жен» и «мужей» на час.

Автор объявления готов подкрасить, передвинуть, вскопать, скосить, отремонтировать и многое другое. Работать готов до полуночи по ставке $10 в час, пишет s13.ru.

Стать временным внуком, готовым выполнить любую просьбу пожилых людей, решил 33-летний Андрей. Мужчина рассказал, что хочет помогать пожилым людям.

«У многих пенсионеров нет детей и внуков, у других дети или внуки не приходят помогать. Вот я и решил, что буду делать эту работу. Я сам не гродненец, недавно из деревни приехал, корни дают о себе знать», – рассказал мужчина.

Он также добавил, что опыт работы внуком есть, потому что у родных бабушек и дедушек он на хорошем счету.

Насколько популярна услуга «внука на час», пока сложно сказать. Потому что к Андрею пока не поступило ни одного заказа. Он это объясняет тем, что зарегистрировался в налоговой всего пару дней назад, клиенты еще не успели увидеть объявление или позвонить.