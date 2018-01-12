«Запретное мнение»: Во время нового срока Путин может развязать войну в Беларуси 20 12.01.2018, 8:59

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Хозяин Кремля готов на любую авантюру, лишь бы сохранить свою власть.

Нарастающая агрессивная риторика Кремля не оставляет надежд на смену военного, агрессивного курса. Ухудшающееся экономическое положение и новый виток кризиса, после введения очередных санкций вполне способны вынудить Режим искать новых врагов, говорится в сообщении на телеграмм-канале «Запретное мнение», сообщает сайт kasparov.ru.

«Война все спишет» является девизом уже 4 года, но Украины и Сирии уже мало. Население постепенно привыкло и проявляет запрос на внутреннюю политику. Это абсолютно недопустимо для Кремля, и он рассматривает новые «военные точки».

Самой очевидной является Венесуэла.

Кризис в стране бьет исторические рекорды, рейтинг президента уходит в минус, оппозиция готовит на весну масштабные протесты, где с вероятностью 99% будут разгоны и первые жертвы.

По некоторой информации Мадуро уже достиг соглашений с Путиным об оказании поддержки (в том числе военной) при начале первых столкновений.

Не такими очевидными, но возможными точками выглядят Беларусь и Казахстан. Оба государства давно рассматриваются РФ как вассальные, а казахи изрядно устали от бессменного, престарелого лидера, по разным сообщениям имеющего уже целую карту различных заболеваний.

Этими странами список, разумеется, не исчерпается. Подступающий к финальной черте «Путинизм» готов на любую военную авантюру, лишь бы продлить свое существование хотя бы еще на пару лет.