Экономист: Темпы девальвации ускорятся, отток капитала увеличится 1 12.01.2018, 9:12

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Решение Нацбанка может усилить давление на валютном рынке.

Национальный банк Беларуси принял решение об отмене ограничения по целевой покупке иностранной валюты юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Оно вступит в силу через три месяца после официального опубликования (с 10 апреля 2018 года).

«В текущем году на фоне отмены целевой покупки валюты произойдет определенное увеличение чистого спроса на валюту со стороны белорусских предприятий с вытекающими негативными последствиями в виде ускорения темпов девальвации белорусского рубля по отношению к основным иностранным валютам и увеличения оттока капитала из Беларуси в зарубежные государства», — прогнозирует финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха в своей статье на сайте «Наше мнение».

Эксперт приводит данные Нацбанка о том, что субъекты хозяйствования в 2017 г. купили на чистой основе 880 млн долларов, в то время как физические лица, напротив, продали с учетом безналичных операций 1,759 млрд долларов, а нерезиденты – 313,9 млн долларов.

По оценке аналитика, в текущем году существует определенный риск того, что чистое предложение валюты со стороны физических лиц не сможет в полной мере перекрыть чистый спрос на валюту со стороны предприятий. А это чревато ухудшением ситуации на внутреннем валютном рынке.

Эксперт отмечает, что за последние годы неорганизованные валютные сбережения населения существенно сократились. Так, по расчетам BusinessForecast.by, физические лица в 2015-2017 гг. продали на чистой основе 5,632 млрд долларов наличной валюты, которая ранее хранилась «под матрасом». Так много наличной валюты белорусы никогда не сдавали в обменных пунктах банков.

Вместе с тем, обращает внимание эксперт, в декабре 2017 года население продало всего лишь 21,4 млн долларов наличной иностранной валюты на чистой основе против 93,9 млн долларов в ноябре, 178,6 млн долларов в октябре и 221,9 млн долларов в сентябре прошлого года.

С учетом безналичных операций население впервые с января 2016 г. выступило в роли чистого покупателя иностранной валюты, купив на чистой основе в декабре 2017 г. 41 млн долларов.

«Очевидно, что уменьшение чистого предложения иностранной валюты со стороны физических лиц также может внести негативную лепту в динамику обменного курса белорусского рубля в текущем году», — пишет аналитик.

В числе причин снижения чистой продажи валюты он выделяет уменьшение валютных поступлений от трудовых мигрантов (в том числе по неофициальным каналам), сокращение неорганизованных валютных сбережений населения, наращивание потребительского кредитования.

Как считает Александр Муха, это может привести к усилению давления на обменный курс белорусского рубля и золотовалютные резервы в сторону снижения.