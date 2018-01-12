Люди на болоте: Такого, как в трех километрах от Минска, нигде не встречали 33 12.01.2018, 9:29

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Минчанин купил дом в пригороде и уже пожалел об этом.

До деревень Пашковичи и Климовичи от Минска рукой подать — буквально пару минут езды на машине. Несмотря на столь близкое расположение, они не считаются элитными или какими-то особенными, скорее, наоборот: дома в большинстве своем старые, инфраструктуры нет. Но загород есть загород, и он пленил сотни семей, которые решили отказаться от столичной жизни в поисках уединения. Практически сразу после переезда все они поняли: жить в частном доме хорошо, но вместе с тем приходится мириться со многими обстоятельствами. Например, с невозможностью выйти за порог, не имея резиновых сапог, и вынужденностью быть оторванными от цивилизации в прямом и переносном смысле. Репортаж onliner.by — о том, что далеко не все поселки, граничащие с Минском, представляют собой загородный рай:

«Пашковичи и Климовичи расположены рядом и для местных являются одним целым. По крайней мере, проблемы у них так точно общие. «В последнее время жить в деревне стало невозможно», — вздыхают жители. Говоря о невозможном, они имеют в виду прежде всего дороги — гористые, песчаные, в ухабинах.

Но на дороги обращаешь внимание чуть позже. Первым делом в глаза бросается неприятный сосед — полигон промышленных отходов, который когда-то решили организовать в досадной близости от Минска.

— В первую очередь свалка мешает своим видом, — жалуется один из местных жителей. — Вы не представляете, какая она с расстояния в 10 метров. Пирамида! Когда поднимается сильный ветер, все поля возле свалки устланы пакетами, другим мусором.

Огромную рукотворную гору не сдвинуть и не перенести. Со временем глаза привыкают всегда видеть ее и больше не замечают. Как и пейзажи, окружающие поселки: умирающий водоем, страшного вида дамба, вырытые повсеместно ямы неизвестного предназначения.

Продуктовые потребности обитателей Пашковичей и Климовичей обслуживает один магазин — обычное дело для поселков.

Суровая тренажерка на свежем воздухе для суровых зожевцев:

Все, этим инфраструктура деревень исчерпывается.

Недавно люди поняли, что жить так больше нельзя, и решили действовать. И сразу же уткнулись в стену непонимания со стороны местных властей. Потом сообразили, что YouTube нынче работает не хуже бумажных жалоб, и записали видео о плачевном состоянии деревень. Правда, реакции пока не дождались.

«Я такого нигде не встречал, хотя бывал в разных деревнях»

Дмитрий купил в Пашковичах участок и построил дом для семьи три года назад:

— Устал жить на съемном жилье в Минске: дорого. А еще, честно говоря, всегда мечтал жить за городом. Дети постоянно ездили к бабушке в деревню. Подвернулся недорогой участок, я даже сразу не поверил. Это было по весне, дороги были нормальные. Потом началось.

— Вначале вам, наверное, показалось, что деревня красивая, коттеджи стоят. Но я вам сейчас покажу, как обстоят дела на практике, — многозначительно начинает мужчина.

Почти все жители деревни работают в Минске. Говорят, молодежи здесь много. Распорядок дня у взрослых жителей примерно такой же, как у Дмитрия:

— К шести утра я отвожу супругу в Лошицу (она работает на тракторном заводе). Возвращаюсь, бужу детей (старшей дочке 16 лет, младшей — 6) и начинаю их собирать. Поскольку супруга уже на работе, приходится и косички заплетать. Везу их в город: одну в школу, другую в садик. Добраться им туда самостоятельно просто невозможно. Даже если бы транспорт ходил нормально, то на дорогах, когда все растает, появляется такая грязь! В такие периоды люди идут по делам в сапогах, а чистую обувь несут в пакете.

Посмотрите, где стоит остановка. Просто-напросто в поле! Возле остановки всегда огромная лужа, автобус не может нормально подъехать, люди вынуждены перепрыгивать. Если идет дождь или начинается сильный ветер, людей на остановке просто сдувает.

Вечерами деревни погружаются в темноту:

— В это время года светает часов в девять, а темнеет в пять. Все это время ты находишься на работе. А потом, например, если ребенок захочет в магазин, то его же страшно отпустить. В деревне два фонаря на километр!

Массовая борьба за дороги, по словам Дмитрия, началась около двух месяцев назад. Письма посылались в сельсовет, ДРСУ, Минскоблдорстрой, Минрайисполком, Миноблисполком, Минсктранс, Министерство образования, Комитет госконтроля, ГАИ. В ГАИ проверили и установили: состояние дорог действительно так себе.

— Большая беда в том, что на просьбы зачастую не бывает реакции. В сельсовете говорят: дороги не наши, обращайтесь в ДРСУ. В ДРСУ говорят, что дороги только частично их, а все остальное принадлежит непонятно кому.

Это сейчас дороги приморозило, а когда на улице плюс, то из-под колес брызги летят. Как работают дорожники? Одну ямку заделали — четыре такие же появились. На одном из участков перед Новым годом высыпали песок, а по краям сделали горки. Когда снег растает, воде некуда будет уйти, и здесь появится лужа.

Дмитрий заключает:

— Я такого нигде не встречал, хотя бывал в разных деревнях. Моя родина — в 120 километрах отсюда. Вы не поверите, но там в деревне на восемь домов на дорогах лежит асфальт!

Наше требование насчет дорог — чтобы их не отремонтировали, а построили заново. Чтобы не ямку заделали, а положили нормальный асфальт.

«Мы не просим вертолетную площадку или поле для гольфа, мы хотим просто ходить не по колено в грязи»

Маргарита — молодая мама троих детей. Вместе с мужем они переехали в Климовичи год назад.

— Хотели жить на свежем воздухе, в экологически чистом месте, по крайней мере по сравнению с городом. У нас трое детей, поэтому хотелось, чтобы они в любой момент имели возможность выйти на улицу и поиграть. Выбрали этот поселок: во-первых, он находится всего в 3 километрах от Минска, во-вторых, здесь всегда тихо, все соседи дружат.

Но со временем девушка поняла: выйти и погулять по поселку, как это представлялось в мечтах, не получится.

— Невозможно погулять, покататься на велосипеде, на санках. Детских площадок у нас нет. В нормальных вещах выйти из дома невозможно. Куда бы ты ни ступил, окажешься по колено в грязи. В начале деревни ситуация еще более-менее терпимая, а дальше вообще все ужасно. Скорая всегда приезжает с задержкой, а тем более ночью. Доедет ли скорая в конец деревни, неизвестно. Здесь нередко бывают пожары, и пожарным машинам тоже бывает не проехать.

Маргарита рассказывает, как проходит обычный день жителя пригорода:

— У меня трое детей. С утра одну я отвожу в школу в Лошице, двоих — в садик в Серебрянке. На это уходит минут 40. Вообще не представляю, как можно это все сделать без машины.

Автобусы ходят редко: четыре раза в день. Если занятия в школе у детей закончились раньше, они вынуждены ждать до вечера, когда придет автобус.

Конечно, если нужно попасть в школу, садик, на кружки, в аптеку или магазин, то мы выезжаем в город. Большой минус, что в деревне нет никакой инфраструктуры, несмотря на большое количество домов.

Маргарита возмущается: несмотря на то что деревня находится недалеко от Минска, жители чувствуют себя, будто на острове.

— Живем, как в ссылке. Покупая здесь дом, мы, конечно, не знали, что придется столкнуться со всем этим. Еще тогда нам говорили, что с дорогами разберутся, когда проведут газ. Газ провели в прошлом году, но с дорогами стало только хуже.

Были ли мысли переехать? Зачем? Мы должны бороться за свои права. Мы платим налоги за землю, дом и в том числе за дороги. Мы не просим вертолетную площадку или поле для гольфа, мы хотим просто ходить не по колено в грязи. Менять место жительства только потому, что кто-то из местной власти не хочет брать ответственность за свои действия или бездействие, мы не хотим.

«Мне реально обидно, что я построился возле Минска, а здесь такая ужасная ситуация»

Евгений с семьей переехал в Климовичи год назад:

— Выбрали загород по семейным обстоятельствам. Смотрели разные варианты, но ближе всего от столицы находится именно эта деревня. Тогда я еще не знал, что инфраструктура здесь — просто жесть: добраться из Минска без машины вообще невозможно.

Ездить по нашим дорогам могут только джипы, но не у каждого есть джип. Грейдер ровняет их раз в четыре-пять месяцев. В нормальной обуви ходить нереально. У меня в багажнике всегда лежат резиновые сапоги.

Евгений вспоминает еще об одной проблеме: если гости, добравшиеся сюда на общественном транспорте, засидятся до вечера, то застрянут здесь на ночь.

— Ко мне в гости приезжали знакомые, так они потом не знали, как уехать. В 20:00 происходит обрыв с внешним миром — вернуться в город можно только пешком. Таксисты отказываются заезжать в деревню из-за дорог, останавливаются на въезде.

Евгений рассказал немного о хорошем:

— Мне нравится здесь жить, со всеми сдружился. Молодежи хватает, детей много. На Новый год в деревне поставили елку, а местный парень устроил праздник. Собралось более 50 детей.

И о плохом:

— Но нас кидают, как мячик, из угла в угол. Бегаем с кипой бумаг из инстанции в инстанцию. Дают банальные отписки. Теща живет в 70 километрах от Минска, и у нее в деревне дороги заасфальтированы. Мне реально обидно, что я построился возле Минска, а здесь такая ужасная ситуация.

Сельсовет: «Вы деньги дайте, а мы сделаем дороги»

Новодворский сельсовет на просьбу прокомментировать беды сельчан отреагировал недружелюбно.

— Без комментариев, — отрезал председатель сельсовета. — Вы деньги дайте, а мы сделаем дороги.

Давать деньги сельсовету как-то не захотелось. Звоним в Минскоблдорстрой.

— Каждый день приходят жалобы на состояние покрытий и критичную ямочность. В день бывало по 60 заявок. Письменное обращение жителей сейчас рассматривается, ответ будет дан в установленный срок, — объяснили в организации. — Из-за отрицательной температуры грейдер не может выровнять дорогу. Как только температура станет положительной, грейдеры выедут. Приходила заявка, что около дома №137 большая яма, но так как этот участок находится не на нашем балансе, его сделать мы не можем. На нашем балансе — подъезд от МКАД до Пашковичей (около 1,3 километра) и дорога от этого подъезда к Климовичам (около 700 метров).

— А на чьем балансе остальная территория?

— Затрудняюсь ответить.

Перспектива укладки асфальтового покрытия видится очень призрачной с учетом того, что никто до конца не может пояснить, кому принадлежат дороги, кто за них ответственен и как вообще они доведены до такого состояния.

Что касается транспортного сообщения, то еще в 2014 году посельчане получили ответ от Минского областного исполнительного комитета: «Нормативы системы государственных социальных стандартов в области транспорта по населенным пунктам Пашковичи и Климовичи выполняются в полном объеме». Не менее исчерпывающий ответ был дан насчет магазина: «В ассортимент магазина включен широкий перечень продовольственных товаров». Переписка жителей с организациями продолжается».