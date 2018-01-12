Хакеров из РФ заподозрили в подготовке к атаке на Олимпиаду-2018 5 12.01.2018, 9:35

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Специалисты по безопасности обнаружили в сети странную активность.

Российских хакеров заподозрили в подготовке к кибератакам во время Олимпиады-2018, в которой запретили участвовать атлетам из РФ. Об этом сообщают эксперты по компьютерной безопасности из компании ThreatConnect, передает liga.net.

Специалисты обнаружили регистрацию подозрительных доменов, что считают первым этапом подготовки к кибератакам. Они отмечают, что похожим образом действовала группировка Fancy Bears, когда была взломана база данных Всемирного антидопингового агентства.

Компания обнаружила в сети три зарегистрированных домена, которые подменяют адреса действующих сайтов Всемирного андидопингового агентства (WADA), Антидопингового агентства США (USADA), а также Олимпийского совета Азии (Olympic Council of Asia, OCA). Все они были созданы в декабре 2017 года.

ThreatConnect уточняет, что им не удалось установить достоверную связь созданных доменов с российскими хакерами Fancy Bears, но на это указывают косвенные признаки - компании-регистраторы, к чьим услугами они прибегали при покупке доменных имен. К примеру, дубликат почты американского антидопингового агентства использует сервер имены Domains4Bitcoins, который ранее использовали Fancy Bear.

5 декабря, Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году. Помимо этого Комиссия Освальда аннулировала результаты на Играх-2014 в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах уже 43 российских спортсмена за нарушение антидопинговых правил.

30 декабря СБУ сообщила, что за последними кибератаками на правительственные и инфраструктурные информационные объекты стоят хакеры из России.