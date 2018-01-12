Том Хэнкс и Мерил Стрип спародировали друг друга 12.01.2018, 9:38

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Пара знаменитых американских актеров стала гостями шоу Эллен ДеДженерес.

Ведущая предложила назвать любимые фильмы, в которых играл каждый из них, а затем спародировать.

Мерил Стрип примерила на себя роль Форреста Гампа, а Том Хэнкс прочитал монолог Мерил из ленты "Дьявол носит Prada", сообщают информагентства.

Затем Стрип взяла на себя роль из мультфильма "История игрушек", в котором Хэнкс озвучивал ковбоя. После этого актер надел парик и произнес отрывок из "Железной леди".

Напомним, Стрип и Хэнкс снялись в фильме Стивена Спилберга "Секретное досье".