Исповедь больного онкологией: «Меня, неходячего, бросили на вокзале» 20 Никита Пастухов, gs.by

12.01.2018, 9:53

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Во время посещения родственника в Козловщинской больнице я услышал рассказ одного из пациентов.

Житель Дятловского района Николай Александрович Сербин, узнав, что я работаю журналистом, сказал, что хочет высказаться на камеру. И вот спустя несколько дней Николай рассказал на видеокамеру о наболевшем:

— Я уже пятый месяц мотаюсь по больницам, никак мне группу инвалидности не оформят, все приходится покупать за свой счет. Я когда лежал в Дятлово в больнице, то тогда начали собирать документы. Тут, в Козловщине, я второй месяц нахожусь на лечении. Документы собраны были еще в ноябре — и никаких результатов.

— Николай Александрович, давно ли Вы заболели?

— С сентября прошлого года болею.

— Скажите, а какое у Вас заболевание?

— Онкология легкого. По утверждению медиков, опухоль легкого сдавила позвоночник, и поэтому ноги отказали у меня полностью. За две недели, как обнаружили болезнь, я перестал ходить полностью. Ехал я в Беларусь из России уже не ходячим.

— А известны ли Вам подобные случаи, чтобы с таким заболеванием не выдавали группу инвалидности?

— Не слышал. Знаю только, что давали группу, но не сразу. Я до этого лежал в Боровлянах в онкологическом центре. Полтора месяца меня держали там — и никакого лечения. Пневмонию лечили. Со мной рядом лежал мужчина из Лиды. Его отправили домой собирать документы, сдавать анализы и делать снимки. Сказали: «Поезжайте домой собирать анализы». То же самое сказали и мне. А что здесь, по месту жительства, если у нас нет ни онкологического отделения, ни МРТ, ни КТ, не специализированных аппаратов, что тут могут сделать?.. Дают мне здесь обезболивающее каждый день, этим и живу. Вроде и собираются меня вести на МРЭК в Гродно, на областную комиссию. А когда повезут — неизвестно.

— Как Вы оцените наше здравоохранение в целом?

— Хвастаются много, а на самом деле — лишь бы спихнуть человека.

— Где Вы работали, пока не заболели?

— Я работал вахтовым методом в России, в Тамбовской области, городе Мичуринске. Хочу рассказать, как я ехал из России в Беларусь. У нас ведь везде кричат, что у нас созданы все условия и удобства для инвалидов. А на самом деле... Вот мой личный пример. Когда возвращался домой, я уже не мог передвигаться самостоятельно. На вокзале в российском Липецке администрация вокзала с медиком выдали мне коляску, посадили на поезд. Потом перегнали поезд с пятого на первый путь, чтобы мне было удобнее садиться. Во время движения поезда бригадир созванивался с Минском, чтобы вызвали скорую помощь и меня встретили, ибо едет инвалид, который не может ходить.

В Минске меня буквально вытащили из поезда. На спине вынес на платформу носильщик и посадили меня на мою же сумку. В Минске еще бригадир поезда звонил, уточнял, где же скорая, где медики. Носильщик подрулил ко мне тачку, на которой чемоданы возят, хотели меня на ней везти. Потом через некоторое время тот же носильщик вместе с медиком принесли инвалидную коляску и на ней привезли в зал ожидания, где высадили и оставили на произвол судьбы, делай, мол, что хочешь. А в зале ожидания я же и встать не могу, чтобы пойти российские деньги поменять и купить себе поесть. Так в сидячем положении ждал три часа, пока приедет моя дочь. Она с работы могла освободиться только к 9 вечера. Дочь на месте подняла скандал, вызвала скорую помощь и только тогда меня отвезли в больницу. Вот и получается, в Минске меня бросили на вокзале и никакой помощи. А в Липецке, в чужой стране, мне всяческую помощь оказали, хоть я и гражданин Беларуси...

Никита Пастухов, gs.by