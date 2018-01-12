Четыре напитка без кофеина для бодрого утра 1 12.01.2018, 9:59

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Советы для тех, кто решил отказаться от кофе.

Многие просто не представляют начало рабочего дня без чашки крепкого кофе или чая. Но некоторым кофеин, содержащийся в обоих напитках, по тем или иным причинам противопоказан. Если вы относитесь к таким людям, вас могут заинтересовать другие напитки. Они не содержат кофеина, но не хуже кофе обеспечат заряд бодрости с утра, пишет intex-press.by.

Смузи из бананов

Бананы содержат много углеводов, а также витаминов и минералов, благодаря которым являются ценным источником энергии по утрам. Стакан смузи из банана и молока с утра зарядит вас энергией и даст необходимые калории. Если же приготовление смузи кажется вам слишком утомительным, можно просто съесть пару бананов, сообщается на сайте med2.ru.

Смузи из яблок

Как и в бананах, в яблоках также содержится большое количество натуральных сахаров вроде фруктозы. Смузи из яблока с добавлением овощей или зелени освежит вас с утра и даст вашему организму много полезных микроэлементов и клетчатки.

Кокосовая вода

Один из самых популярных безалкогольных напитков – кокосовая вода – представляет собой полноценный и очень неплохой набор электролитов. Подобно кофе этот утренний напиток обеспечивает мощный уровень энергии, поэтому его нередко пьют даже спортсмены.

Пробиотики

Пробиотики – продукт очень полезный для кишечника. Напитки на основе йогуртов (речь идет о натуральном йогурте, не содержащем сахара и ароматизаторов), которые можно смешать с ягодами и другими полезными фруктами, выполняют очень ценную работу по укреплению здоровья человека. Это прекрасный утренний напиток, не содержащий кофеина.