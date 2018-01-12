Патриота Андрея Белявского приговорили к году «домашней химии» 1 12.01.2018, 10:07

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Андрей Белявский

Андрей Белявский намерен обжаловать приговор в Минском городском суде.

В суде Ленинского района Минска 12 января озвучен приговор по делу минского художника-дизайнера Андрея Белявского за хранение одного патрона, сообщает spring96.org.

Судья Марина Запасник объявила: признать бывшего фигуранта дела о подготовке массовых беспорядков Андрея Белявского виновным по ч. 2 ст. 295 Уголовного кодекса ( «Незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ») и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия»).

На вчерашнем заседании именно такое наказание затребовал гособвинитель - прокурор Алексей Кисляк.

Сам Андрей Белявский полностью признал свою вину в хранении боеприпасов - патрона от автомата Калашникова и в последнем слове заявил, что осознал свои действия и раскаивается.

Андрей Белявский намерен обжаловать приговор в Минском городском суде.

Напомним, Андрей Белявский был задержан 21 марта и обвинен по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса – «Обучение и подготовка к участию в массовых беспорядках» и ст. 287 Уголовного кодекса – «Создание незаконного вооруженного формирования». Отпущен из СИЗО КГБ под подписку о невыезде 2 июня с прекращением дела по ст. 287 УК. Во время обыска сразу после задержания у него был найден исправный патрон.

12 декабря Следственный комитет предъявил обвинение молодому человеку обвинение по ч. 2 ст. 295 УК РБ.