Два хоккеиста минского «Динамо» поедут на Олимпиаду в составе сборной Канады 12.01.2018, 10:12

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Куинтон Хауден

Фото: ХК "Автомобилист"

У «зубров» наряду с «Металлургом» наибольшее представительство в КХЛ.

Хоккейный турнир в Пхенчхане пройдет с 10 по 25 февраля. В заявку действующих чемпионов канадцев вошли 25 хоккеистов, из которых 13 выступают в КХЛ (игроки НХЛ не смогут сыграть на Олимпиаде). Примечательно, что у минского «Динамо» наряду с «Металлургом» наибольшее представительство. Также состав попали два игрока, которые играли в «Динамо» в прошлом сезоне — это Бен Скривенс и Роб Клинкахммер, сообщает kp.by.

Вратари — Питерс («Кельн»), Пулин («Медвешчак»), Скривенс («Салават Юлаев», КХЛ);

защитники — Эллиотт (ХВ-71), Геноуэй («Лада», КХЛ), Ли («Металлург» Мг, КХЛ), Робинсон (ЦСКА, КХЛ), Столлери («Динамо» Рига, КХЛ), Голубеф (Stockton Heat, AHL), Марк-Андре Граньяни («Динамо-Минск», КХЛ), Норо («Берн»);

нападающие — Рене Бурк («Юргорден»), Брюле («Куньлунь», КХЛ), Эббетт, Реймонд (оба — «Берн»), Куинтон Хауден («Динамо-Минск»), Келли (Belleville Senators, AHL), Клинкхаммер («Ак Барс»), Козун («Локомотив», КХЛ), Лапьер («Лугано»), О'Делл («Сочи»), Рой («Линчепинг»), Томас (Wilkes-Barre/Scranton Penguins, AHL), Вей («Барыс»), Вольски («Металлург» Мг).